Исследование «ДАР»: более трети российских компаний предпочитает развивать и поддерживать BI-системы самостоятельно

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») провела исследование, посвященное рынку BI-систем и организации технической поддержки систем бизнес-аналитики в крупных российских компаниях. Результаты показали, что большинство систем бизнес-аналитики поддерживаются силами ИТ-отделов внутри компаний, поскольку бизнес предпочитает не отдавать поддержку на аутсорсинг внешним подрядчикам из-за рисков, связанных с информационной безопасностью. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Исследование проводилось специалистами «ДАР» летом 2025 г. 200 респондентов из организаций с оборотом более 10 млрд руб. в таких отраслях, как розничная торговля, промышленность, энергетика, FMCG и финансовые услуги, поделились опытом использования аналитических инструментов и ожиданиями от технической поддержки. Полученные данные были анонимизированы и использованы для дальнейшего анализа ситуации на рынке.

In-house поддержка BI

Поддержка и развитие BI-систем преимущественно обеспечиваются силами внутренних команд – так ответили 35% респондентов. Остальные компании привлекают внешних подрядчиков или используют смешанную модель. Чаще всего отсутствие желания работать с консультантами связано с техническими ограничениями, нехваткой ресурсов и человеческим фактором.

Услуги в рамках внешней поддержки BI-систем

Отношение к специализированным сервисам поддержки оказалось сдержанным: интерес к экстренному Data Recovery и системам мониторинга проявили единицы, чуть более позитивно воспринята идея персонализированного сопровождения (14%). Большинство участников отметили, что предпочитают самостоятельно решать возникающие задачи и осторожно относятся к внешней помощи из-за рисков утечки конфиденциальной информации. При этом компании из регионов демонстрируют большую открытость к работе с внешними подрядчиками, чем представители Центрального федерального округа.

Использование иностранных BI-систем

Несмотря на уход с российского рынка международных платформ бизнес-аналитики, наиболее распространенным BI-инструментом остается Power BI, которым пользуются 25% опрошенных компаний. Часть участников применяют QlikView/Qlik Sense и Fine BI, отдельные организации используют BI от SAP, однако заметная доля опрошенных (17%) сообщила о работе с собственными разработками или вовсе об отсутствии BI-решений. При этом данные в системах обновляются с разной периодичностью: от работы в реальном времени до редких единичных обновлений, а почти половина респондентов не уточнила регламент.

«Мы видим, что на рынке остается значительная часть компаний, которые не используют BI-системы. Кроме того, организации, использующую смешанную модель поддержки нередко нуждаются в аутсорсинге отдельных задач. Исследование также показало большую готовность отечественных компаний вступать в диалог с поставщиками, открыто говорить про свои задачи и совместно искать пути их решения. Полагаю, что эти факторы могут стать драйвером для роста рынка BI-систем в России», – отметил Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг»).