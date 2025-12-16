За 11 месяцев «Байкал Сервис» отправил более 5 млн документов по ЭДО

Ежемесячно сотрудниками «Байкал Сервиса» отправляется свыше 400 тыс. документов. По словам руководителя службы взаиморасчетов ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергея Поляева, электронный документооборот (ЭДО) продолжает набирать обороты и остается одним из главных трендов в условиях активной цифровизации логистики. Об этом CNews сообщили представители «Байкал Сервис».

«Электронный документооборот давно вышел за пределы перехода от бумаги в цифру. Сегодня он охватывает все основные процессы внутри компании и создает новую "цифровую" среду взаимодействия для всех участников логистической отрасли, – отметил Сергей Поляев. – Это позволяет не только повысить безопасность данных, прозрачность процессов, но и сократить издержки для компаний».

С января по ноябрь 2025 г. сотрудники «Байкал Сервиса» отправили более 5 млн документов по ЭДО. В 2026 г., по прогнозам компании, спрос на эту услугу со стороны клиентов покажет дальнейший рост.

«Мы видим, что наши клиенты в большинстве случаев сами являются инициаторами работы по ЭДО. Бизнес-сообщество уже в полной мере оценило все преимущества использования электронных документов. И цифра в 25 тыс. исходящих документов в день является тому прямым подтверждением, – сказал Сергей Поляев. – Сейчас основной вектор направлен на сокращение сроков отправки документов и автоматизацию процессов».

Переход на электронный документооборот не только упрощает взаимодействие между клиентами, партнерами и компанией, делая его быстрее и прозрачнее, но и позволяет значительным образом сэкономить на материальных ресурсах – бумаге, расходниках, что положительно отражается в том числе на экологии.

Так, благодаря применению ЭДО за указанный период экономия составила 41 тыс. пачек бумаги, а это значит, компании удалось сберечь почти 2500 деревьев, что сравнимо с целой рощей.

В марте 2023 г. компания «Байкал Сервис» одной из первых перешла на использование машиночитаемых доверенностей (МЧД) для подписания документов. Еще одним перспективным направлением в рамках ЭДО является работа с электронными накладными.