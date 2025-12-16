CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Т1 Облако» запустила сервис виртуальных рабочих столов

Облачная платформа «Т1 Облако» сообщила о запуске сервиса виртуальных рабочих столов (VDI).

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) от «Т1 Облако» — это готовые виртуализованные рабочие места для разных категорий сотрудников: офисных, удаленных и мобильных, которые работают «в полях». Система поддерживает до 2 тыс. виртуализованных рабочих станций в рамках одной инсталляции и ориентирована на корпоративных клиентов, государственные организации и крупные предприятия с распределенной или гибридной моделью работы.

Сервис позволяет быстро развертывать виртуальные рабочие места и централизованно управлять ими. VDI легко запустить на любом устройстве — от корпоративного ПК до личного смартфона: решение включает предустановленную операционную систему (Astra Linux, «Альт Рабочая станция» или Windows 10/11) и необходимое ПО. Для безопасного подключения используются частный VPN и авторизация через Active Directory, что гарантирует соблюдение строгих корпоративных стандартов информационной безопасности.

VDI предоставляет пользователям доступ к рабочему окружению практически из любой точки мира без необходимости расширять офисные площади. Решение позволяет компаниям управлять ИТ-инфраструктурой без регулярных закупок парка ноутбуков, ПК и их обслуживания. Сервис упрощает администрирование и повышает уровень информационной безопасности в компании за счет хранения корпоративных данных на защищенном сервере, что особенно актуально при кибератаках, потере или краже устройства. Встроенное резервное копирование и круглосуточная доступность обеспечивают сотрудников стабильной ИТ-инфраструктурой для работы, в том числе при пиковых нагрузках.

«Расширение портфеля SaaS-сервисов – одно из стратегических направлений для «Т1 Облако», и поэтому запуск VDI – логичный этап развития. Наше решение сочетает надежность, простоту и широкий выбор ПО. При этом мы предлагаем конкурентную стоимость и полный цикл поддержки. Более того, в ближайшем будущем VDI будет доступен через единую консоль управления «Т1 Облако», где клиенты смогут самостоятельно выбирать параметры рабочих мест и заказывать их онлайн», — отметил Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».

