CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Ритейл Дистрибуция
|

«Спектр РС» стала дистрибьютором продуктов «Сайбер Электро»

Компания «Спектр РС» подписала соглашение о дистрибьюции всей линейки источников бесперебойного питания «Сайбер Электро». Продукция бренда включена в реестр Минпромторга.

Новый дистрибьютор имеет более чем 15-летний опыт работы, специализируется на поставке инфраструктурных решений, включая высоконагруженные решения по оснащение ЦОД. Собственный штат инженеров и наличие лаборатории для диагностики решений дает возможность закрывать более широкий круг задач: от подбора оборудования и проектирования до поставок, монтажа и обслуживания. Кроме этого, «Спектр РС» обладает опытом выполнения проектов для государственных заказчиков и государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Новое партнёрство направлено на расширение доступности решений «Сайбер Электро» для проектов различного масштаба по всей России. Совместная работа будет сфокусирована на развитии партнёрской сети и предложении комплексных решений для построения отказоустойчивых систем электропитания.

«Это партнерство — стратегический шаг для укрепления наших позиций на рынке комплексных инфраструктурных решений. Технологичность наших продуктов идеально дополняется экспертизой и глубокой инженерной проработкой со стороны «Спектр РС». Уверены, что наш союз приведет к синергетическому эффекту», – сказал Максим Жигаленков, эксперт по развитию дистрибьюции «Спектр РС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще