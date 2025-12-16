CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила столичный бизнес-центр «Серебряный фонтан» скоростным интернетом

МТС построила телекоммуникационную сеть в московском бизнес-центре «Серебряный фонтан». Арендаторам и посетителям нового офисного пространства стали доступны качественная голосовая связь и скоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бизнес-центр класса «А» от девелопера «Эталон» расположен в деловом квартале «Серебряный фонтан» в Алексеевском районе Москвы. Современное 11-этажное здание делового комплекса занимает площадь около 22 тыс. кв. метров и снабжено двухуровневой подземной парковкой.

Внутри здания специалисты МТС развернули сеть мобильной связи: установили антенно-фидерную систему и базовые станции стандартов 2G и 4G с поддержкой технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективнее использовать частотный ресурс. Для соединения indoor-оборудования – разветвленной системы из 154 компактных антенн – было проложено около 6,2 километров кабеля, а сами базовые станции подключены к опорной сети через новую волоконно-оптическую линию. Реализованное решение также позволяет вести автоматизированный учет данных со счетчиков потребления ресурсов и обеспечивает работу устройств умного дома по технологии интернета вещей NB-IoT.

Развернутая сеть обеспечивает равномерное и устойчивое радиопокрытие на всей территории бизнес-центра, включая подземный уровень. Сотрудникам и посетителям учреждений и офисов, расположенных в деловом центре, доступен мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с и качественная голосовая связь, в том числе по технологии VoLTE. Построенная антенно-распределительная сеть доступна для подключения базовых станций других операторов связи.

«Столичные объекты общественно-делового назначения, так же как жилье и транспортная инфраструктура, находятся в фокусе нашего внимания. В таких зданиях на всех уровнях нужны качественная связь и интернет. Для этого мы активно внедряем современные indoor-решения, которые позволяют работать, делиться информацией, быть всегда на связи благодаря надежному покрытию даже в самых сложных с точки зрения прохождения сигнала местах», — отметил директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Из-за «убитых» дорог в российском регионе сломалась автоматическая слежка за большегрузами ценой в полмиллиарда

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще