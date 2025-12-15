Content AI и «ЕСМ-Консалтинг» подтвердили совместимость своих решений

Content AI, российский разработчик ИИ-решений для автоматизации работы с документами, и «ЕСМ-Консалтинг», российская консалтинговая компания по услугам в сфере управления документами, подтвердили совместимость своих флагманских решений: ContentCapture, Content AI Intelligent Search и «М1:Архив». Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Решение «М1:Архив» – это единая система хранения и гибкого поиска для всех документов, поступающих из разных систем: «1С», SAP, файловые ресурсы, ЭДО, скан-архивы. «М1:Архив» обеспечивает классификацию и категоризацию документов, что упрощает структурирование, способствует эффективной работе с большими объемами информации и создает основу для сохранения корпоративных знаний.

Теперь возможности «М1:Архив» дополнены технологиями Content AI. Платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture обеспечивает высокоточное извлечение данных из бумажных и цифровых документов на этапе поступления в хранилище «М1:Архив» с полным сохранением контекста. А решение для создания цифровых ассистентов Intelligent Search с помощью архитектуры RAG и технологий интеллектуального поиска предоставляет точные релевантные ответы на вопросы пользователей по содержанию корпоративных документов, а не только по ключевым словам. Благодаря этой интеграции обеспечивается сквозной процесс обработки информации: от автоматизированного распознавания и структурирования информации до интеллектуального поиска и анализа в хранилище «М1:Архив».

«Компания «ЕСМ-Консалтинг» с 2009 г. специализируется на разработке и внедрении решений, связанных с управлением контентом. Интеграция нашей системы единого хранения документов «М1:Архив» с ИИ-технологиями Content AI особенно востребовано организациями, работающими в секторах финансового рынка, энергетики и государственного управления, где предъявляются высокие требования к точности, скорости доступа к информации и соблюдению нормативных актов, включая ФЗ-125 «Об архивном деле в РФ» и Приказ №77», – отметил Алексей Артемьев, генеральный директор «ЕСМ-Консалтинг».

«Совместное решение Content AI и «ЕСМ-Консалтинг» закрывает ключевую потребность рынка в сквозной автоматизации работы с документами на отечественном технологическом стеке. Мы создали полноценный «цифровой конвейер», который обеспечивает бесшовный процесс — от момента поступления документа в компанию до мгновенного извлечения нужной информации из архива. Для наших заказчиков это означает реальную экономию времени на рутинных операциях, снижение операционных рисков и рост продуктивности сотрудников», – сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

Решение «М1:Архив» включено в реестр российского ПО (№11091 от 20 июля 2021 г.) и полностью подходит для замещения западных решений IBM Content Manager, EMC InfoArchive, SAP Archiving by OpenText.

Все решения Content AI также входят в реестр отечественного ПО и обладают официальной маркировкой продуктов с искусственным интеллектом.