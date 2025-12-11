RVi представляет новые взрывозащищенные и специализированные IP-видеокамеры в компактном исполнении

RVi расширяет ассортимент решений для промышленного видеонаблюдения и представляет новые компактные модели IP-видеокамер, предназначенные для работы в сложных и взрывоопасных условиях. Линейка включает взрывозащищенные IP-камеры RVi-4CFT-AS50 и RVi-4CFT-HS50, а также специализированные компактные камеры RVi-4STC-AS50 и RVi-4STC-HS50. Об этом CNews сообщили представители RVi.

С 2022 г. многие промышленные предприятия сократили бюджеты на закупку оборудования, что привело к естественному износу установленной техники. Камеры часто работают в тяжелых условиях — влажность, коррозия, перепады температур, удары, пыль, вибрации. В таких ситуациях критично иметь оборудование, которое выдерживает агрессивные среды и механические нагрузки, подходит для зон с обязательной взрывозащитой, имеет унифицированный видеомодуль, а также легко обслуживается, переносится между объектами и не повреждается при транспортировке.

Взрывозащищенные и специализированные камеры RVi ориентированы на широкий круг отраслей, где оборудование работает в условиях повышенных рисков, агрессивной среды и высокой вероятности механических воздействий. Технические характеристики моделей позволяют использовать их на объектах нефтегазовой отрасли и добычи, на химических производствах, включая участки с зонами «1» и «2», в дерево- и металлообработке, на энергетических предприятиях, в том числе угольной промышленности, на объектах транспортировки и хранения топлива, в зонах пожароопасных территорий, включая мониторинг лесных пожаров и локальных возгораний на промплощадках. Все камеры обладают прочным корпусом, компактным исполнением, низким энергопотреблением и малым весом.

Модели оснащены 2-МП матрицей, фиксированным объективом, широким углом обзора, динамическим диапазоном 120 дБ WDR, тремя независимыми видеопотоками и LED-подсветкой, что обеспечивает работу в условиях низкой освещенности. Модели поддерживают цветной режим съемки 24/7 и расширенный набор интеллектуальной аналитики: пересечение линий и областей, множественное праздношатание, контроль направления, детектор лиц, пересечение параллельных линий, классификация объектов, ИИ-детектор движения.

Модели RVi-4STC-HS50 и RVi-4CFT-HS50 имеют антикоррозийное исполнение из нержавеющей стали, что позволяет применять их в наиболее агрессивных средах, где оборудование подвержено влажности и химическим воздействиям.

Модели RVi-4CFT-AS50 и RVi-4CFT-HS50 сертифицированы для применения во взрывоопасных зонах «1» и «2».

Маркировки взрывозащиты: Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85ᵒC Db X (RVi-4CFT-AS50-M.02F2.8/A); PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°С Db X (RVi-4CFT-HS50-M.02F2.8/A)

Комплектация моделей RVi-4CFT-AS50 и RVi-4CFT-HS50 включает камеру с кабельным вводом, кронштейн для настенного монтажа, защитный козырек, взрывозащищенную коммутационную коробку и кабель в металлорукаве (три метра).

Комплектация моделей RVi-4STC-AS50 и RVi-4STC-HS50-M включает камеру с кабельным вводом, кронштейн для настенного монтажа, защитный козырек, коммутационную коробку с кабельными вводами и кабель в металлорукаве (один метр).