ПАО «ГК «Базис» завершил IPO по верхней границе ценового диапазона

Публичное акционерное общество «Группа Компаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и объявляет о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже 10 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Компаний "Базис"».

Итоговые параметры предложения

Цена IPO была установлена действующими миноритарными акционерам Группы в размере 109 руб. за одну акцию. По результатам IPO Продающие акционеры сохранили участие в акционерном капитале Группы.

Рыночная капитализация «Базис» составит 18 млрд руб. по цене предложения.

Объем IPO составил 27,52 млн акций, что соответствует трем млрд руб. по цене предложения.

Мажоритарный акционер Группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не продавал принадлежащие ему акции и сохранил свою долю в 50,3%. РТК-ЦОД продолжит принимать участие в развитии бизнеса «Базис», а также укреплении лидирующих позиций Компании на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.

По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 16,7% от акционерного капитала Группы.

В процессе подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры передали 5% акционерного капитала Группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

Действующие акционеры, которым в совокупности принадлежит более 99% акций, и аффилированные с ними лица приняли на себя установленные соглашениями с организаторами обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO*.

Торги акциями на Московской Бирже под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0 начнутся сегодня, 10 декабря 2025 г., в 16:00 по московскому времени. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской биржи.

В связи с предложением предусмотрен механизм стабилизации. Акции в размере до 10% от общего количества акций в рамках объема предложения (2,752 млн акций) могут быть приобретены на открытом рынке в период до 30 дней начиная с 10 декабря 2025 г. Агентом по стабилизации выступает ООО «ВТБ Капитал Трейдинг».

Результаты определения аллокации

В рамках IPO Группа придерживалась ранее объявленных принципов аллокации.

Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен в следующей пропорции: 39% — институциональным инвесторам, 61% — розничным инвесторам.

Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO.

Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки.

Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались.

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов: «Размещение акций «Базис» – это важный этап в развитии компании. Наше IPO стало первым технологическим размещением на Московской бирже за более чем год, и мы рады, что оно состоялось на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – одному из самых быстрорастущих и стратегически важных направлений отечественного рынка. Спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов подтвердил доверие к нашей стратегии, качеству продуктовой экосистемы и потенциалу рынка. «Базис» — крупнейший разработчик решений для управления динамической инфраструктурой в России, лидер в серверной виртуализации и VDI, второй крупнейший игрок в сегменте контейнеризации. За счет собственной кодовой базы и экосистемы из 10 совместимых продуктов мы можем комплексно закрывать потребности бизнеса и государства, обеспечивая технологическую независимость и высокие стандарты качества. IPO открывает для нас новый этап развития. Мы усилили мотивацию команды, повысили прозрачность корпоративного управления и расширили возможности для неорганического роста. Наш фокус – импортоопережение и международная экспансия: мы видим значимый потенциал на рынках Латинской Америки и Африки, где востребованы надежные и конкурентоспособные технологические платформы. Уверен, что, опираясь на многолетний устойчивый рост, сильный баланс и способность генерировать значительный денежный поток, «Базис» уникально позиционирован для создания долгосрочной стоимости для акционеров и последовательной реализации своей дивидендной политики. Вместе с партнерами и инвесторами мы продолжим формировать будущее, в котором российские технологии задают стандарты цифровой инфраструктуры на международном уровне».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Первое в истории IPO компании группы «Ростелеком» – для нас знаковое событие. Публичный статус «Базиса» позволит рынку по достоинству оценить масштаб и качество его бизнеса, а также будет способствовать раскрытию справедливой стоимости «Ростелекома». Интерес институциональных и розничных инвесторов подтверждает уверенность рынка в стратегии «Базиса» и потенциале его технологической платформы. Мы сохраняем долгосрочную приверженность этому активу, и уверены в его способности укреплять лидерство в сегменте инфраструктурного ПО. Получив статус публичной компании, «Базис» обеспечит высокую прозрачность, усилит корпоративное управление и позволит инвесторам напрямую участвовать в успехах одного из ключевых технологических активов группы».

*Указанные обязательства предусматривают следующие исключения: (1) передачу акций в рамках долгосрочной программы мотивации, опционной программы или иной аналогичной программы; (2) сделки с акциями, совершаемые для целей реализации механизма стабилизации; (3) отчуждение акций, совершаемое действующими акционерами между собой или с Базисом, либо совершаемые аффилированными лицами «Базиса» и действующих акционеров между собой, с действующими акционерами или с «Базисом», при условии, что лицо, приобретающее акции в рамках такого отчуждения, принимает на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций; (4) частные сделки ниже установленного порога материальности (5% от уставного капитала «Базиса»), при условии, что лицо, приобретающее акции в рамках такого отчуждения, принимает на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций; (5) сделки, совершение которых требуется на основании вступившего в силу решения суда или в соответствии с законом.