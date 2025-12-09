CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook

В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развитой партнерской сети дистрибьютора бренд расширит сбыт своей продукции, и она станет доступна в разных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Теперь в ассортименте OCS представлена линейка аксессуаров Geek Nook для ПК и ноутбуков. В их числе — подставки для мониторов, оснащенные модульной системой линейного перемещения T-Track, кронштейны и коврики для мыши. Устройства созданы с учетом эргономических принципов и предназначены для оптимизации рабочего пространства как в офисе, так и дома.

Сотрудничество с OCS позволит вендору масштабировать бизнес за счет расширения географии поставок и работы с региональными дилерами. С декабря этого года продукция Geek Nook станет доступна 7 тысячам партнёров OCS по всей России. Кроме того, дистрибьютор окажет российскому бренду маркетинговую поддержку.

geek_nook700.jpg

Премиальные аксессуары для рабочего пространств

«Мы видим, что в России рынок аксессуаров для рабочего пространства быстро развивается. Его поддерживают и глобальные тенденции: популярность удаленной работы и распространение гибких форматов посещения офиса. OCS, как ведущий российский дистрибьютор, стремится учитывать такие изменения и обновлять продуктовый портфель актуальными и востребованными решениями. Уверена, что расширение ассортимента премиальными аксессуарами позволит удовлетворить потребности наших партнеров в современных и эргономичных инструментах для повышения эффективности работы», — сказала Юлия Тюнина, директор департамента аксессуаров OCS.

«Для Geek Nook партнерство с OCS — это важный этап в развитии нашего бренда и масштабировании продуктовой экосистемы. Мы создаем аксессуары, которые помогают выстроить продуманное рабочее пространство: эстетичное, функциональное и освобожденное от визуального шума. В основе каждого продукта — внимание к деталям, модульность и философия минимализма, позволяющая пользователю концентрироваться на работе или отдыхе, а не на беспорядке вокруг. Мы высоко ценим компетенции OCS: сильную экспертизу в управлении ассортиментом, глубокое понимание рынка и отраслевые стандарты работы с партнерской сетью. Это сотрудничество позволит нам быстрее и эффективнее выстраивать присутствие бренда на рынке России и обеспечить стабильную доступность продукции для розничных и корпоративных клиентов», — сказал Валерий Астафьев, генеральный директор Geek Nook.

