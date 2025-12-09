CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Контур» помог золотодобытчикам Чукотки наладить взаимодействие с ФНС

Сервис «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки из артели старателей «Сияние» наладить взаимодействие с ФНС. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

Артель старателей «Сияние», расположенная в городе Билибино в Чукотском автономном округе, занимается добычей драгоценных металлов. С 2025 г. компания участвует в налоговом мониторинге, за это время число требований от ИФНС сократилось на 60%.

В 2024 г. в «Сиянии» приняли решение перейти на налоговый мониторинг, чтобы сократить сроки налоговых проверок, повысить прозрачность работы с налоговыми органами, а также возмещать НДС без поручительства.

В качестве платформы для работы в новом режиме выбрали «Контур.Налоговый» мониторинг. При участии Контура разработали дорожную карту по переходу и организовали систему внутреннего контроля. Одна из особенностей Чукотки заключается в том, что в регионе не развиты сервисы доставки документов, поэтому компания давно перешла на электронный документооборот. К моменту вступления в мониторинг в «Сиянии» уже перевели 70% документов в электронный вид, большинство из которых находилось в электронном хранилище данных, что позволило плавно перейти на новый режим.

С 2025 г. «Сияние» участвует в налоговом мониторинге. На витрине данных компания раскрывает информацию по федеральным налогам: налогу на прибыль, НДС и налогу на добычу полезных ископаемых.

Из-за отсутствия оптоволоконного интернета на Чукотке используют спутниковую связь, поэтому в передаче данных возникают задержки, связанные с высоким временем отклика. Чтобы обеспечить своевременное раскрытие данных, компания использует специальную программу-экстрактор, разработанную «Контуром».

Сергей Зуев, руководитель группы внедрения сервиса «Контур.Налоговый мониторинг», сказал: «Из-за специфики интернет-связи для компании «Сияние» мы настроили особый сценарий: раз в квартал коллеги выгружают весь пул документов на наши сервера. Когда инспектор запрашивает документы на витрине, они отображаются не из хранилища компании, а с нашего сервера. Мы реализуем такую услугу и для других клиентов, если возникает необходимость».

Между Билибино и Екатеринбургом, где находится штаб-квартира «Контура», разница во времени составляет 7 часов. Несмотря на это, разработчикам удалось наладить коммуникацию — видеовстречи планировали заранее. Присутствие «Контура» во всех регионах РФ также облегчило ситуацию. Специалисты «Контура» из представительства в Хабаровске, разница во времени с которым для «Сияния» всего 2 часа, оказывали оперативную поддержку.

Переход на мониторинг значительно сократил объем требований со стороны налоговых органов: с мая по ноябрь 2025 г. их количество снизилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Это позволило оптимизировать работу бухгалтерии: на подготовку ответов на требования теперь уходит гораздо меньше времени. Важное преимущество — существенно упростилось взаимодействие и повысилось доверие со стороны инспекции.

Татьяна Турсунова, главный бухгалтер компании «Сияние», сказала: «С налоговой инспекцией мы выстроили партнерские отношения. Наша компания раскрывает все сведения вплоть до первичного документа, для инспектора всё прозрачно и понятно. И даже если нам поступит мотивированное мнение, мы готовы к этому. Исправлять недочеты гораздо проще в текущем квартале, чем спустя годы, когда внезапно возникнут штрафы и пени».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще