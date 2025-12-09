CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

«Группа Астра», «ICL Техно» и РУДН объединились для ИТ-образования студентов со всего мира

В Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) на базе Учебного подразделения «Высшая школа управления» «Группа Астра» открыла свою десятую, юбилейную лабораторию совместно с производителем вычислительной техники «ICL Техно». Основная задача проекта — обучить студентов и преподавателей эффективной работе с российскими ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В РУДН более 100 рабочих мест административного блока университета стабильно работает на программном обеспечении «Группы Астра», которое было установлено в рамках заключенного в 2022 году соглашения между университетом и вендором. Теперь вуз начнет использовать ПО группы и для учебного процесса в лаборатории. Он будет осуществляться с помощью операционной системы (ОС) Astra Linux, предустановленной на 25 персональных компьютерах (системные блоки ICL BasicRay B103 G3 и мониторы ICL ViewRay 2417IFH) от российской компании «ICL Техно». Активное участие в совместном с «Группой Астра» проекте даст возможность партнеру укреплять сотрудничество с университетом и напрямую вносить вклад в сокращение дефицита высококвалифицированных специалистов.

В первый поток обучения попадут более 150 студентов «Высшей школы управления» (ВШУ) по таким направлениям, как бизнес-информатика, цифровой дизайн и веб-разработка. На данный момент вуз модернизирует образовательные программы по всем дисциплинам ВШУ, планируя обучение 60% студентов бакалавриата (всего в РУДН учится 46,14 тыс. человек). В дальнейшем занятия станут доступны для всех направлений университета, их будут проводить преподаватели, сертифицированные в рамках курсов по ОС Astra Linux. РУДН также намерен увеличить количество рабочих мест для сотрудников и перевести свои структурные подразделения на отечественную операционную систему.

На базе лаборатории откроется сертификационный центр, где будут обучать внешних специалистов работе с российскими программными продуктами. Инициатива поможет повысить качество ИТ-образования и подготовить кадры, готовые к решению практических задач отрасли.

«Десятая, юбилейная лаборатория — это символ зрелости нашего системного подхода в создании образовательной среды, и мы очень рады, что ее открытие произошло на базе международного университета РУДН. Такой шаг усилит наш успешный опыт сотрудничества: после стабильной работы в вузе административного блока на Astra Linux мы совместно с «ICL Техно» выводим российские технологии в учебный процесс. Теперь студенты разных стран смогут изучать и применять их на практике. Считаю, что это серьезный вклад в будущее технологического суверенитета страны», – сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«РУДН как самый интернациональный университет России, в котором обучаются студенты почти из 170 стран мира, сегодня экспортирует не только российское образование, но и российские технологии. Выбор отечественного оборудования и технологий — один из путей решения этой задачи», – сказал Олег Ястребов, ректор РУДН.

«Рады объявить об открытии совместной аудитории «ICL Техно» и «Группы Астра» в РУДН, которая оснащена современной отечественной вычислительной техникой и программным обеспечением. В ней студенты смогут получать востребованные знания и навыки в области информационных технологий. Уверен, что лаборатория позволит повысить качество образовательного процесса и станет важной площадкой для развития сотрудничества и реализации новых проектов», — сказал Алексей Щедров, директор по развитию бизнеса «ICL Техно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще