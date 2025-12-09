«Группа Астра», «ICL Техно» и РУДН объединились для ИТ-образования студентов со всего мира

В Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) на базе Учебного подразделения «Высшая школа управления» «Группа Астра» открыла свою десятую, юбилейную лабораторию совместно с производителем вычислительной техники «ICL Техно». Основная задача проекта — обучить студентов и преподавателей эффективной работе с российскими ИТ-решениями. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В РУДН более 100 рабочих мест административного блока университета стабильно работает на программном обеспечении «Группы Астра», которое было установлено в рамках заключенного в 2022 году соглашения между университетом и вендором. Теперь вуз начнет использовать ПО группы и для учебного процесса в лаборатории. Он будет осуществляться с помощью операционной системы (ОС) Astra Linux, предустановленной на 25 персональных компьютерах (системные блоки ICL BasicRay B103 G3 и мониторы ICL ViewRay 2417IFH) от российской компании «ICL Техно». Активное участие в совместном с «Группой Астра» проекте даст возможность партнеру укреплять сотрудничество с университетом и напрямую вносить вклад в сокращение дефицита высококвалифицированных специалистов.

В первый поток обучения попадут более 150 студентов «Высшей школы управления» (ВШУ) по таким направлениям, как бизнес-информатика, цифровой дизайн и веб-разработка. На данный момент вуз модернизирует образовательные программы по всем дисциплинам ВШУ, планируя обучение 60% студентов бакалавриата (всего в РУДН учится 46,14 тыс. человек). В дальнейшем занятия станут доступны для всех направлений университета, их будут проводить преподаватели, сертифицированные в рамках курсов по ОС Astra Linux. РУДН также намерен увеличить количество рабочих мест для сотрудников и перевести свои структурные подразделения на отечественную операционную систему.

На базе лаборатории откроется сертификационный центр, где будут обучать внешних специалистов работе с российскими программными продуктами. Инициатива поможет повысить качество ИТ-образования и подготовить кадры, готовые к решению практических задач отрасли.

«Десятая, юбилейная лаборатория — это символ зрелости нашего системного подхода в создании образовательной среды, и мы очень рады, что ее открытие произошло на базе международного университета РУДН. Такой шаг усилит наш успешный опыт сотрудничества: после стабильной работы в вузе административного блока на Astra Linux мы совместно с «ICL Техно» выводим российские технологии в учебный процесс. Теперь студенты разных стран смогут изучать и применять их на практике. Считаю, что это серьезный вклад в будущее технологического суверенитета страны», – сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«РУДН как самый интернациональный университет России, в котором обучаются студенты почти из 170 стран мира, сегодня экспортирует не только российское образование, но и российские технологии. Выбор отечественного оборудования и технологий — один из путей решения этой задачи», – сказал Олег Ястребов, ректор РУДН.

«Рады объявить об открытии совместной аудитории «ICL Техно» и «Группы Астра» в РУДН, которая оснащена современной отечественной вычислительной техникой и программным обеспечением. В ней студенты смогут получать востребованные знания и навыки в области информационных технологий. Уверен, что лаборатория позволит повысить качество образовательного процесса и станет важной площадкой для развития сотрудничества и реализации новых проектов», — сказал Алексей Щедров, директор по развитию бизнеса «ICL Техно».