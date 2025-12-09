CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

АО «Орбита» сократила время на подсчет густоты посевов с двух недель до 1 часа в результаты внедрения платформы «АссистАгро»

АО «Орбита» управляет 80 тыс. га полей в Алтайском крае и объединяет пять хозяйств, которые специализируются на выращивании семи культур: яровая и озимая пшеница, рапс, лен, подсолнечник, горох и соя. Компания смогла повысить качество осмотров полей в результате использования агроскаутинга на базе платформы «АссистАгро». Об этом CNews сообщили представители ООО «АссистАгро».

Ключевые метрики

Сокращение времени подсчета густоты с двух недель ручной работы агрономов до 30–40 минут работы дрона.

Повышение точности учета густоты (по ряду культур в два раза точнее, чем ручные замеры).

Возможность экономии до 5% на СЗР за счет раннего выявления сорняков и рекомендаций.

До внедрения платформы «АссистАгро» в компании «Орбита» все замеры густоты посева выполнялись вручную агрономами и студентами. На оценку поля в 100 га у агронома уходило около 3 часов, а суммарный объем подсчетов мог занимать до двух недель. Это приводило к выборочным замерам, преимущественно «с краю поля» и искажению данных: люди склонны «пропускать» проблемные участки.

Основные проблемы

Высокая трудозатратность и низкая объективность замеров; задержки с принятием решений по защите растений.

Чтобы преломить сложившуюся ситуацию в компании приняли решение внедрить цифровой инструмент, который позволит объективно оценивать состояние посевов, снизить нагрузку на агрономов и повысить управляемость хозяйством. Руководство компании выбрали платформу «АссистАгро», так как в ней сочетаются беспилотные технологии, нейросети и есть возможность автоматизировать передачу данных для получения точных результатов в кратчайшие сроки.

Теперь процедура подсчета густоты осуществляется автоматически с применением дронов. Фотографии, полученные в результате осмотра полей, передаются в платформу «АссистАгро», которая поддерживает автоматический процесс подсчета густоты. Весь процесс, включая облет поля, занимает 30–40 минут вместо недель ручной работы. При этом хозяйство располагает объективными данными по густоте посевов и сорной растительности, аналитикой для планирования уборки.

Количественные результаты

Экономия рабочего времени агрономов: до двух недель в сезон. Агроном в поле ценнее, чем за компьютером.

Повышение точности учета по отдельным культурам (рапс, лен, соя) в два раза.

Потенциальная экономия на СЗР: до 5% бюджета.

«Для агронома это находка. Нейросеть считает быстрее и точнее, чем человек. Мы увидели, что по ряду культур результаты агрономов и нейросети совпали, а по другим — цифровая система дала более реалистичную картину. Для нас «АссистАгро» — это рабочий инструмент, который экономит время и деньги», — сказал Павел Латарцев, управляющий АО «Орбита».

