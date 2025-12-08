«Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет ИИ-ассистента для контроля качества данных. Решение интегрировано с платформой управления данными «Нетрики Медицины» и позволяет в простой и понятной форме, используя естественный язык, формулировать информационную модель бизнес-правил для проверки контроля качества данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Сервис помогает описывать данные, распределять их в каталог через API платформы, создавать разметку и формировать модели, что критически важно для эффективного управления информацией. Пользователи могут задавать правила контроля качества на естественном языке, например, указывая, что определенные данные из информационной модели должны соответствовать заданным критериям, таким как минимальные значения, формат или логические условия. Эти правила затем автоматически преобразуются в формальные проверки, которые применяются в рамках ETL-процессов (извлечение, преобразование, загрузка данных).

Снижая рутинную нагрузку на аналитиков, ИИ-ассистент не только ускоряет процессы контроля данных, но и минимизирует человеческий фактор при настройке правил. В результате пользователи получают более надежную и структурированную информацию для работы, а специалисты могут сосредоточиться на анализе, а не на технической подготовке данных.

«Наш ИИ-ассистент существенно упрощает процесс управления качеством данных. Он позволяет специалистам формулировать сложные бизнес-правила на естественном языке, избавляя их от необходимости глубоко разбираться в технических нюансах платформы. Это особенно важно в медицине, где точность и достоверность данных напрямую влияют на качество принятия решений. Запуск такого инструмента — очередной этап в создании полноценной экосистемы интеллектуального управления данными, и мы уже работаем над расширением возможностей ассистента», — сказала Яна Зверева, руководитель направления аналитики компании «Нетрика Медицина».