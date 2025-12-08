CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Навыки в ИТ переформатировались: соискатели делают упор на аналитику, мышление и управление

Российский рынок ИТ заметно меняется: за последний год специалисты стали активнее развивать аналитические и управленческие навыки, а также умение работать со сложными задачами. Аналитика hh.ru показывает, что именно эти компетенции растут быстрее всего и уже влияют на требования работодателей и подходы к найму. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В ИТ-сфере за год стало больше специалистов, которые указывают в резюме не только технические навыки, но и умения, необходимые для работы в более комплексных задачах. Чаще всего соискатели добавляют дизайн-мышление (+106%), умение решать проблемы (+83%), лидерство (+54%), стратегическое и аналитическое мышление (+52%) и управление временем (+50%).

Технические навыки также меняются. Сильнее всего растут Agile (+96%), Power BI (+57%) и Docker (+50%). Это показывает, что ИТ-специалисты все активнее осваивают гибкие методологии, аналитику данных и современные DevOps-инструменты — навыки, которые становятся стандартом работы команд.

Изменения в резюме отражаются и на вакансиях. Работодатели в 2025 г. стали чаще указывать внимательность (+25% к 2024 году). Среди технических требований особенно выделяется Agile — рост упоминаний составил +85% в первом квартале и +41% во втором.

«Сегодня для успешного трудоустройства важно владеть не одним, а сразу несколькими навыками. В среднем в вакансиях указывают 3,2 требования по навыкам, год назад — 2,9. В ИТ цифры традиционно выше: сейчас работодатели ожидают около 6,7 навыка на одного кандидата против 6,1 год назад. Это показывает, что рынок становится более комплексным, и от специалистов ждут более широкого набора компетенций», — отметила Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

При этом спрос на технологичные профессии продолжает расти. Больше всего новых вакансий появилось для ML-инженеров (+51%) и технических директоров (+24%). Продолжает увеличиваться потребность в специалистах по информационной безопасности (+12%) — на фоне цифровизации бизнеса и роста числа киберугроз.

Отдельно стоит отметить рост в сфере дизайна: увеличивается число вакансий для гейм-дизайнеров (+27%) и дизайнеров презентаций (+53%) — эти направления развиваются параллельно с технологическими, но формируют самостоятельные группы профессий.

