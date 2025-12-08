CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Контур» помог «ДельтаЛизингу» автоматизировать проверку клиентов по 115-ФЗ ​

«Дельтализинг» автоматизировал идентификацию клиентов по 115-ФЗ с помощью «Фокус.Комплаенса» (ранее – «Контур.Призма») – решения из линейки «Контур.Фокуса». Опыт компании поможет другими лизинговым организациям упростить сложные проверки и усилить контроль над рисками. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Как субъект 115-ФЗ, «ДельтаЛизинг» обязан проверять всех участников сделок: клиентов, продавцов, покупателей изъятого имущества и контрагентов. Каждому необходимо присвоить уровень риска.

Раньше в компании использовали внутреннюю систему: загружали списки Росфинмониторинга вручную, заполняли анкеты, оценивали риски по собственной матрице. Процесс был частично автоматизированным, но трудоемким. Когда Росфинмониторинг ввел новые требования, потребовалось срочное решение: полностью перестраивать внутреннюю систему или найти готовый инструмент, соответствующий новым правилам.

Специалисты «ДельтаЛизинга» проанализировали предложения, протестировали несколько сервисов и сравнили их по ключевым параметрам – функциональности, глубине аналитики, удобству интеграции, интерфейсу и качеству поддержки. Выбор остановили на «Фокус.Комплаенсе». Для компании было важно, чтобы решение развивалось, оперативно адаптировалось к изменениям в нормативной базе и регулярно обновлялось.

Теперь самый трудоемкий этап – идентификация клиента с присвоением уровня риска – происходит автоматически. Сегодня «Фокус.Комплаенс» используют сразу несколько подразделений «ДельтаЛизинг»: служба внутреннего контроля, менеджеры по работе с клиентами, сотрудники по мониторингу лизингового имущества и реализации изъятого имущества и другие сотрудники, взаимодействующие с контрагентами.

Ольга Климова, ведущий специалист по внутреннему контролю «ДельтаЛизинг»: «Использование «Фокус.Комплаенса» позволило упростить сложные процессы: не нужно вручную собирать и анализировать данные, сервис все делает сам. Автоматизация комплаенса – это не замена людей, а усиление контроля и снижение рисков. В условиях растущих требований регуляторов – это уже не опция, а необходимость».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Мы создали «Фокус.Комплаенс» как ответ бизнеса на постоянно меняющиеся требования регулятора. Решение автоматизирует самый трудоемкий этап проверки клиентов. Достаточно ввести ИНН и сервис проверит организацию, учредителей и бенефициаров, присвоит уровень риска по заданным критериям, выдаст обоснование и автоматически заполнит анкету».

