Компания «ДАР» расширяет возможности для роботизации бизнеса решениями Primo RPA

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») пополнила свою продуктовую линейку решениями Primo RPA, отечественного разработчика одноименной платформы для роботизации бизнес-процессов. В рамках сотрудничества «ДАР» предложит своим клиентам новую комплексную систему для интеллектуальной автоматизации рутинных операций, повышения эффективности и снижения издержек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Партнерство объединит консалтинговую экспертизу «ДАР» с технологическими возможностями российской RPA-платформы. Клиенты компании получат доступ к масштабируемому инструменту, который позволяет роботизировать процессы любой сложности — от запуска простых роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-функций.

Платформа может быть полезна для заполнения форм, расчетов зарплат и отправки отчетности, приема и обработки заявок, писем, файлов и сопроводительных документов, обработки резюме, ведения базы сотрудников, оформления отпусков, передачи данных, а также для синхронизации CRM, ERP и корпоративных порталов. Платформа Primo RPA зарегистрирована в реестре отечественного ПО, поддерживает работу в средах Windows и Linux, совместима с российскими ОС, а также соответствует высоким требованиям информационной безопасности.

«Партнерство с Primo RPA позволяет нам предложить рынку мощное и гибкое решение, которое не просто заменяет ручной труд, но и легко интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой компании. Наша экспертиза в консалтинге и внедрении софта в сочетании с инструментом Primo RPA даст нашим клиентам реальное конкурентное преимущество за счет ускорения рабочих процессов и оптимизации ресурсов», — сказал Андрей Дурин, руководитель практики RPA «ДАР» (ГК «Корус Консалтинг»).

«Платформа Primo RPA помогает компаниям быстро и безопасно автоматизировать рутинные процессы. Партнерство с “ДАР” усиливает наше присутствие на рынке и ускоряет внедрение интеллектуальной автоматизации. Объединив наши решения с экспертизой партнера, мы создаем для бизнеса простой и эффективный путь к цифровой трансформации», — отметил Алексей Николаев, директор по стратегическому развитию Primo RPA.

