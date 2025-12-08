CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Искусственный интеллект стал чаще помогать сахалинцам во время совещаний

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Сахалинской области в июле-сентябре 2025 г. Основным трендом III квартала 2025 г. стал двукратный рост на использование функций на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», в III квартале 2025 г. островитяне использовали ИИ вдвое чаще, чем во втором. Самой популярной функцией стал ИИ-ассистент, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договоренности. Также сахалинцы активно использовали саммаризацию (краткий пересказ встречи) и транскрибацию (перевод аудио в текст).

В целом, деловая активность жителей Сахалинской области за III квартал 2025 г. значительно возросла. Так, количество вебинаров (формат с несколькими активными спикерами) на платформе МТС Линк выросло на 50%, а количество онлайн-встреч (формат, когда все участники активны) – на 45%.

«Платформа «МТС Линк» развивается и предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач и снижения рутинных операций. Например, минувшей осенью появились полезные инструменты, позволяющие концентрировать совместную работу и деловое общение в едином приложении. Среди них – таск-трекер Задачи, где можно вести список дел, создавая задачи прямо из сообщений в корпоративном мессенджере. Также мы фиксируем устойчивый интерес клиентов к функциям на основе ИИ и активно внедряем эти решения», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

