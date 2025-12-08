Comindware встроила ИИ-ассистентов в платформу управления бизнес-процессами: ИИ анализирует закупки, распределяет заявки и помогает создавать приложения

Компания Comindware показала работающих ИИ-ассистентов, встроенных в low-code платформу. Цифровые помощники уже умеют за минуты делать то, на что у сотрудников уходят часы: обогащать данные о клиентах, сравнивать предложения поставщиков, готовить резюме переговоров и даже проектировать бизнес-приложения по техническому заданию. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

70% компаний уже рассматривают ИИ как обязательный элемент своих бизнес-приложений, однако вопрос — как именно его внедрять эффективно. Comindware предложила свой ответ: интеграцию ИИ непосредственно в платформу управления бизнес-процессами. Это позволяет искусственному интеллекту работать не изолированно, а в контексте реальных задач, данных и процессов компании.

«Искусственный интеллект для нас — стратегический инструмент управления неопределенностью. Бизнесу уже недостаточно быстро реагировать на изменения. Ему необходимо предвосхищать развитие ситуации», — сказал технический директор Comindware Константин Яворский.

Компания выделила три уровня, на которых ИИ-ассистенты повышают эффективность: корпоративная архитектура и стратегия, организация бизнес-процессов, индивидуальная продуктивность сотрудников. На каждом из этих уровней были показаны конкретные сценарии применения.

В CRM-системе ИИ-ассистент автоматически обогащает карточки клиентов данными из открытых источников — достаточно нажать одну кнопку, чтобы получить информацию о компании, выручке и рекомендации по дальнейшей работе со сделкой. После телефонных переговоров ассистент формирует структурированное резюме: ключевые договоренности, выявленные потребности, следующие шаги. По оценке Comindware, это ускоряет работу отдела продаж в несколько раз.

«Мы передаем ассистенту рутинные задачи: работу с фрагментированной информацией, обогащение данными, внесение в корпоративную систему. Эти конвейерные задачи, которые раньше занимали часы, теперь выполняются за минуты», — отметил коммерческий директор Comindware Александр Коваль.

В управлении закупками ИИ анализирует предложения поставщиков по множеству параметров — от условий оплаты до сроков поставки — и выдает рекомендацию с обоснованием выбора. Ассистент также помогает избегать дублирования закупок, консолидировать разрозненные заявки и выделять ключевые риски в договорах.

Для управления эксплуатацией зданий эксперты продемонстрировали на форуме сценарий интеллектуального распределения заявок. ИИ-агент учитывает специализацию техников, их текущую загрузку, историю выполненных работ и качество на основе оценок — и автоматически назначает исполнителя. Диспетчеру остается лишь подтвердить решение.

Comindware показала внутреннюю разработку — ИИ-помощника под кодовым названием Comindware Analytics CoPilot, объединяющего около полусотни функций на базе двух десятков языковых моделей. Проведена демонстрация создания бизнес-приложения по техническому заданию. Аналитик загружает документ в свободной форме — описание процессов, требования к данным, роли пользователей — и за 10-15 минут получает готовую структуру приложения: модель данных, шаблоны записей, атрибуты, связи между сущностями, настройки валидации. Приложение требует дальнейшей проверки и доработки, но базовая архитектура создается автоматически.

«Процесс создания шаблонов и атрибутов трудоемкий даже с удобными low-code интерфейсами. Поэтому он стал первым кандидатом на автоматизацию. Благодаря ИИ-ассистенту мы сильно повысили эффективность работы бизнес-аналитика», — сказал ведущий бизнес-аналитик Comindware Игорь Простоквашин.

Еще одна представленная функция — автоматическое документирование решений. ИИ-агент обращается к приложению по API, исследует его структуру и формирует описание любой глубины: от детализации каждой формы до верхнеуровневого обзора процессов. Это решает типичную проблему устаревания документации при активном развитии системы.

Технологической основой для интеграции ИИ служит графовая модель данных — архитектурное решение, которое Comindware развивает более 15 лет. В отличие от традиционных реляционных баз данных, граф представляет все сущности и взаимосвязи в едином пространстве. По словам Яворского, для искусственного интеллекта это «идеальная среда», позволяющая оперировать целостной картиной, а не разрозненными таблицами.

Управляющий директор Comindware Евгений Салихов отметил, что текущие экономические условия сделали бизнес особенно требовательным к срокам окупаемости IT-проектов. Компании выбирают решения с быстрым и измеримым эффектом — и ИИ-ассистенты, встроенные в процессную платформу, отвечают именно этому запросу.

«Клиенты выбирают проекты с быстрым экономическим потенциалом. Comindware не просто дает софт — мы даем прозрачность. А в связке с искусственным интеллектом это уже контроль: над процессами, над ответственностью, над эффективностью», — сказал Салихов.

Часть продемонстрированного функционала уже доступна в текущей версии Comindware Platform, остальное появится в ближайших релизах.