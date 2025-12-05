CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Корус Консалтинг» добавил в KONCRIT | YMS портал для внешних контрагентов

ГК «Корус Консалтинг» расширила возможности системы управления двором KONCRIT | YMS и добавила в нее дополнительный сервис: внешний портал, который обеспечивает безопасный онлайн-доступ для контрагентов и позволяет самостоятельно бронировать визиты на склад, а также выбирать подходящее время прибытия транспорта и управлять заявками без участия операторов. Решение помогает компаниям сократить затраты на персонал, устранять накладки в расписании, сократить простои и выстроить стабильный график работы складских и производственных площадках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

KONCRIT | YMS — система управления двором, одно из бизнес-приложений логистической платформы KONCRIT, разработанной ГК «Корус Консалтинг», которая объединяет планирование прибытия транспорта, управление очередями и контроль движения транспорта по территории двора, распределительных центров или производственных объектов. Планирование строится с учетом режима работы распределительного центра, типа транспорта, цели прибытия (например, поставка сырья, отгрузка или сервисные операции). Также учитывается количество доков, пропускная способность двора и ограничения по доступности площадки. Длительность и приоритетность тайм-слотов можно настраивать, часть интервалов — резервировать для внутренних операций или блокировать при высокой загрузке площадки.

Ранее в рамках обновления системы управления двором «Корус Консалтинг» представил интеллектуальные элементы KONCRIT | YMS — солверов и ИИ-агентов, которые рассчитывают оптимальные расписания, выравнивают загрузку ресурсов, снижают количество операционных ошибок и повышают устойчивость логистических процессов при высоких нагрузках. Портал — один из компонент системы, отвечающий за взаимодействие с контрагентами и самостоятельное планирование визитов. Он встроен в общую архитектуру KONCRIT | YMS и расширяет возможности системы.

С помощью нового портала контрагент может самостоятельно выбирать склад, дату и время прибытия транспорта из доступных на момент записи слотов. Пользователи имеют возможность редактировать заявки, изменять данные о транспорте и водителе, а также отслеживать статус бронирований в режиме реального времени. Портал доступен в десктопной и мобильной версии.

Решение ориентировано на компании с широкой базой контрагентов — для тех, кому важно сохранять баланс между оптимизацией собственных ресурсов и качеством партнерского сервиса.

В архитектуре системы учтена этапность процесса согласования — если выбранный в процессе оформления слот вдруг становится недоступен, портал автоматически предлагает пользователю альтернативные временные окна. Это помогает избежать простоев и поддерживать стабильный ритм работы двора. Портал может работать в бесшовной связке с KONCRIT | YMS или интегрироваться с другими системами управления двором, обеспечивая актуальность данных и контроль загрузки площадки.

KONCRIT | YMS обладает высоким уровнем информационной безопасности: вход в систему защищен, все действия пользователей фиксируются, а данные надежно изолированы. Перед каждым релизом система проходит проверки на уязвимости, чтобы исключить любые риски. Портал бронирования, открывающий доступ внешним контрагентам, «наследует» эти правила информационной безопасности.

«Мы видим, что рынку нужны готовые решения с быстрым эффектом, которые работают стабильно, легко вписываются в существующую инфраструктуру и масштабируются вместе с бизнесом. В KONCRIT | YMS это заложено на уровне архитектуры: сервисы проектируются как единая цифровая среда, которая поддерживает операционные процессы по всей цепочке поставок, а не только работу двора. Портал — часть этой архитектуры, он упрощает взаимодействие с контрагентами, делает его безопасным и помогает поддерживать стабильный ритм ежедневных логистических операций», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще