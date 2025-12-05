«Корус Консалтинг» добавил в KONCRIT | YMS портал для внешних контрагентов

ГК «Корус Консалтинг» расширила возможности системы управления двором KONCRIT | YMS и добавила в нее дополнительный сервис: внешний портал, который обеспечивает безопасный онлайн-доступ для контрагентов и позволяет самостоятельно бронировать визиты на склад, а также выбирать подходящее время прибытия транспорта и управлять заявками без участия операторов. Решение помогает компаниям сократить затраты на персонал, устранять накладки в расписании, сократить простои и выстроить стабильный график работы складских и производственных площадках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

KONCRIT | YMS — система управления двором, одно из бизнес-приложений логистической платформы KONCRIT, разработанной ГК «Корус Консалтинг», которая объединяет планирование прибытия транспорта, управление очередями и контроль движения транспорта по территории двора, распределительных центров или производственных объектов. Планирование строится с учетом режима работы распределительного центра, типа транспорта, цели прибытия (например, поставка сырья, отгрузка или сервисные операции). Также учитывается количество доков, пропускная способность двора и ограничения по доступности площадки. Длительность и приоритетность тайм-слотов можно настраивать, часть интервалов — резервировать для внутренних операций или блокировать при высокой загрузке площадки.

Ранее в рамках обновления системы управления двором «Корус Консалтинг» представил интеллектуальные элементы KONCRIT | YMS — солверов и ИИ-агентов, которые рассчитывают оптимальные расписания, выравнивают загрузку ресурсов, снижают количество операционных ошибок и повышают устойчивость логистических процессов при высоких нагрузках. Портал — один из компонент системы, отвечающий за взаимодействие с контрагентами и самостоятельное планирование визитов. Он встроен в общую архитектуру KONCRIT | YMS и расширяет возможности системы.

С помощью нового портала контрагент может самостоятельно выбирать склад, дату и время прибытия транспорта из доступных на момент записи слотов. Пользователи имеют возможность редактировать заявки, изменять данные о транспорте и водителе, а также отслеживать статус бронирований в режиме реального времени. Портал доступен в десктопной и мобильной версии.

Решение ориентировано на компании с широкой базой контрагентов — для тех, кому важно сохранять баланс между оптимизацией собственных ресурсов и качеством партнерского сервиса.

В архитектуре системы учтена этапность процесса согласования — если выбранный в процессе оформления слот вдруг становится недоступен, портал автоматически предлагает пользователю альтернативные временные окна. Это помогает избежать простоев и поддерживать стабильный ритм работы двора. Портал может работать в бесшовной связке с KONCRIT | YMS или интегрироваться с другими системами управления двором, обеспечивая актуальность данных и контроль загрузки площадки.

KONCRIT | YMS обладает высоким уровнем информационной безопасности: вход в систему защищен, все действия пользователей фиксируются, а данные надежно изолированы. Перед каждым релизом система проходит проверки на уязвимости, чтобы исключить любые риски. Портал бронирования, открывающий доступ внешним контрагентам, «наследует» эти правила информационной безопасности.

«Мы видим, что рынку нужны готовые решения с быстрым эффектом, которые работают стабильно, легко вписываются в существующую инфраструктуру и масштабируются вместе с бизнесом. В KONCRIT | YMS это заложено на уровне архитектуры: сервисы проектируются как единая цифровая среда, которая поддерживает операционные процессы по всей цепочке поставок, а не только работу двора. Портал — часть этой архитектуры, он упрощает взаимодействие с контрагентами, делает его безопасным и помогает поддерживать стабильный ритм ежедневных логистических операций», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS.