Группа «Борлас» обеспечит экспертную поддержку заказчиков Oracle E-Business Suite при переходе на новую ставку НДС

Утверждены поправки в Налоговый кодекс России, увеличивающие с 1 января 2026 г. налоговую ставку НДС с 20 до 22%. Группа «Борлас» (ГК Softline) предоставляет экспертную поддержку по реализации законодательных изменений в корпоративных учетных системах на платформе Oracle E-Business Suite. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» в корпоративных системах налогоплательщика необходимо внести изменения в настройки налоговых ставок налога на добавленную стоимость и отражения в налоговой отчетности НДС.

Команда группы «Борлас» провела всесторонний анализ необходимых изменений и готова предоставить комплексную экспертную поддержку по реализации положений Федерального закона в корпоративных учетных системах на платформе Oracle E-Business Suite (OEBS).

Законодательные изменения могут затронуть следующие функциональные блоки, связанные с расчетом НДС в OEBS: настройки модуля Oracle E-Business Tax (eBTax) в части налоговых ставок и периодов действия; процесс отбора данных для хранилища НДС; решение по учету РНПТ для подлежащих прослеживаемости товаров; печатные и XML-формы книг покупок и продаж; печатные и XML-формы декларации по НДС; операционные отчеты по хранилищу НДС (сводные, детальные, контрольные и другие отчеты в зависимости от конкретного решения заказчика).

«Группа «Борлас» обладает многолетним проектным опытом автоматизации финансово-хозяйственной деятельности российских и зарубежных компаний. В частности, мы являлись платиновым партнером корпорации Oracle, а с 2019 г. специализировались на разработке локализованных решений Oracle E-Business Suite для реализации требований российского законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету. Среди наших заказчиков — крупные компании в сфере ритейла, телекоммуникаций, ТЭК, металлургии, химической промышленности, ИТ и других отраслей, и мы готовы в кратчайшие сроки оказать им всю необходимую поддержку в переходе на новые налоговые условия», — отметил руководитель направления «Финансы» группы «Борлас» Расиль Тухбатов.

