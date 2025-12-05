DатаРу обновила линейку серверов для масштабных ИИ-нагрузок

Российский производитель серверного и сетевого оборудования «DатаРу Технологии» запустил производство новых моделей серверов, предназначенных для задач высокопроизводительных вычислений, а также развития искусственного интеллекта. В архитектуре решений акцент сделан на максимальную плотность GPU, расширенные возможности конфигурации и встроенную систему безопасности без необходимости жидкостного охлаждения. Об этом CNews сообщили представители DатаРу.

Линейка устройств для высокопроизводительных вычислений пополнилась моделью «ДатаРу ПИ7740». Это сервер на базе новейших процессоров Intel® Xeon® 6, рассчитанный на установку до 16 SW GPU 75W или 8 DW GPU 600W. Решение отличается широкими возможностями конфигурации, развитой системой мониторинга и управления, а также встроенной безопасностью на уровне прошивок и обновления компонентов. Несмотря на плотную компоновку 4U, сервер не требует жидкостного охлаждения и легко размещается в стандартных стойках.

Архитектура платформы поддерживает работу с сетями до 400 Гбит/с и ориентирована на задачи, требующие масштабных GPU-ресурсов: установка до 16 графических адаптеров позволяет параллельно обучать множество AI/ML-моделей, что делает систему особенно востребованной на фоне стремительного роста применения искусственного интеллекта.

Модель «ДатаРу ПИ7745» создана на базе процессоров пятого поколения AMD EPYC 9005. Как и ПИ7740, сервер рассчитан на установку до 16 SW GPU 75W или 8 DW GPU 600W, однако ключевым отличием является платформа AMD, обеспечивающая иную архитектурную оптимизацию для высокопараллельных нагрузок. Система поддерживает подключение сетей 400 Гбит/с и установку ускорителей RTX PRO 6000, что делает модель востребованной для задач развития ИИ-сервисов.

Наконец, вендор также добавил в линейку новую модель «ДатаРу ПЛ380а». Платформа работает на базе новейших процессоров Intel® Xeon® 6 и позволяет устанавливать до 16 SW GPU 75W или до 10 DW GPU 600W. Сервер оснащен удобными средствами мониторинга и управления, поддерживает широкий выбор CPU и GPU-ускорителей, а также обеспечивает встроенную безопасность на уровне прошивок.

Среди ключевых отличительных особенностей — встроенный Intel VROC NVMe RAID-контроллер, поддержка RTX PRO 6000 и возможность одновременной работы с большим числом GPU для обучения объемных AI/ML-моделей.

«Мы стремимся предоставить заказчикам максимальную гибкость и производительность в сегменте серверов для искусственного интеллекта. Новые модели “DатаРу Технологии” созданы для того, чтобы бизнес мог масштабировать свои ИИ-проекты и эффективно использовать ресурсы даже при самых сложных вычислительных сценариях», — сказал Андрей Петров, системный архитектор «DатаРу Технологии».