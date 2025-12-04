CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «черную пятницу» югорчане купили рекордное количество наушников

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков, с 11 по 30 ноября югорчане приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. По этому показателю Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-15 регионов России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи наушников в Ханты-Мансийском автономном округе во второй половине ноября увеличились на 17% относительно октября 2025 г. В целом, наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. рублей. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В «черную пятницу» рост наблюдался и в других крупных категориях товаров. Помимо наушников, наиболее активно югорчане покупали смартфоны. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10, Samsung Galaxy A56 и Xiaomi Redmi A5. Среди планшетов лидерами продаж стали Huawei MatePad SE, Xiaomi Pad SE и Apple iPad.

Пиковая активность покупателей пришлась на крупные регионы — Москву, Санкт-Петербург, а также Краснодар.

