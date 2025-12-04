CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

Т2 в 10 раз сократила затраты на обработку рекламных материалов благодаря ИИ-системе

T2, российский оператор мобильной связи, завершил внедрение ИИ-решения, направленного на оптимизацию операционных процессов и повышение качества рекламных материалов в рознице. Система автоматического заполнения паспортов торговых точек на базе искусственного интеллекта в 10 раз ускорила обработку данных, оптимизировала затраты на POSM на 30% и снизила трудозатраты на 90%. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Паспорт торговой точки – ключевой инструмент, фиксирующий размещение и количество POSM-материалов. Раньше его формирование требовало значительных трудозатрат: сотрудники просматривали фото, оценивали рекламные материалы, сверяли их с каталогом и вручную заносили данные. Это занимало дни и недели, а качество информации зависело от человеческого фактора. Теперь T2 использует решение, которое полностью автоматизирует этот этап: система сама распознает материалы на фото, классифицирует их и формирует полный паспорт торговой точки с точными данными.

По результатам первых месяцев эксплуатации системы, обработка ускорилась в 10 раз, затраты на материалы сократились на 30%, а трудозатраты – до 90%. Кроме того, подключение системы на базе ИИ позволило сформировать единый стандарт паспортов торговых точек по всей сети. Высокая скорость работы системы и точность определения изображений позволили масштабировать проект по автоматизации до 6500 торговых точек. При этом стоимость автоматизированной проверки снизилась в 10 раз относительно стоимости ручной.

В основе системы лежит комплексный ИИ-подход. Так, детектор выявляет объекты на изображениях, классификатор идентифицирует категорию рекламного материала, а OCR-инструменты (технологии оптического распознавания символов) считывают текстовую информацию и обеспечивают полностью автоматическую обработку. Система понимает, какие рекламные материалы представлены в точке, определяет их тип, количество и корректность размещения, после чего формирует полный паспорт точки – без участия валидаторов. Процесс стал прозрачным, быстрым и полностью автоматизированным.

Внедрение системы проходило в три этапа: сначала команда обучила модель на более чем 80 видах POSM, затем провела пилот на 200-300 торговых точках, после чего приняла решение о развороте технологии на большинство точек продаж оператора. В каждой торговой точке система гарантирует точный учет рекламных материалов, формирует единый стандарт оформления за счет достоверных данных и снижает операционные риски. Решение дает полную прозрачность KPI для торговых представителей и позволяет сосредоточить инвестиции только на эффективных материалах.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2: «Развитие розницы Т2 все больше движется в сторону расширения зон применения искусственного интеллекта. Мы уже автоматизировали почти все процессы, связанные с проверкой, размещением и планированием присутствия POSM-материалов в нашей розничной сети и в сетях партнеров. Помимо этого, мы частично автоматизировали обучение и управление персоналом в торговых точках. Внедрение передовых технологий помогает нам оптимизировать затраты и вкладывать больше бюджета в расширение сети и улучшение условий обслуживания наших абонентов во всех регионах присутствия Т2».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

«Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Глава департамента конкурентной политики Москвы объяснил, как резко снизить закупочные цены за счет цифровизации и ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще