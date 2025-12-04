«Софтлайн Решения» (ГК Softline) помогла Башкирскому государственному медицинскому университету перейти на российское ПО и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), лидирующий в России ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для Башкирского государственного медицинского университета. Команда «Софтлайн Решений» поставила вузу лицензии на российское ПО «Группы Астра», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Киберпротекта», «Ред Софт» и предоставила эффективные условия использования продуктов в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement (SEA). Заказчик оценил удобство управления программными активами в сервисе, возможности мультивендорной поддержки и другие преимущества SEA. Развитие портфеля услуг для цифровой трансформации образовательных учреждений соответствует стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Башкирскому государственному медицинскому университету требовалось выполнить миграцию на импортонезависимые продукты. Для этого эксперты «Софтлайн Решений» проанализировали требования заказчика и подобрали ПО, оптимально подходящее по функциональным возможностям. Специалисты «Софтлайн Решений» организовали для вуза тестирование всех продуктов и ознакомили с преимуществами комплексного сервисного подхода Softline Enterprise Agreement. В частности, через единый мультивендорный Лицензионный центр SEA легко управлять ИТ-активами, отслеживать сроки действия лицензий и предоставления мультивендорной техподдержки. Также университету стали доступны обучающие курсы от Академии Softline и технические консультации от «Премьер Сервисов».

После положительного отзыва вуза было подписано соглашение о закупке и использовании в рамках SEA программного обеспечения: это операционная система «Ред ОС», служба каталога для Linux Ald Pro, система резервного копирования RuBackup, почтовый сервер RuPost, система резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап» и офисный пакет для работы с документами «МойОфис». Кроме того, заказчик приобрел лицензии Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред и Kaspersky Symphony EDR для обнаружения сложных угроз и реагирования на инциденты.

«В рамках сотрудничества с компанией «Софтлайн Решения» мы реализовали проект, на базе которого оптимизируем ресурсы на приобретение и учет ИТ-активов. В личном кабинете в сервисе Softline Enterprise Agreement нашим специалистам удобно управлять программными активами и можно оперативно продлевать техподдержку. Внедрение современного подхода повышает уровень прозрачности и безопасности инфраструктуры, что важно в процессах цифровой трансформации, которые проходят в университете. Мы получили не просто набор лицензий, а комплексное решение для управления ИТ-активами», — сказал Азат Билялов, начальник управления информационных технологий Башкирского государственного медицинского университета.

«Башкирский государственный медицинский университет тщательно подошел к подбору ПО для импортозамещения и в ходе тестирования оценил надежность и эффективность предложенных продуктов. Заказчик выполнил миграцию на российские решения и получил сервисные преимущества в рамках комплекса Softline Enterprise Agreement, в частности, баллы на обучение по продуктам вендоров и часы техподдержки. Мы рады содействовать образовательным учреждениям в вопросах перехода на отечественное ПО», — сказала Юлия Писарева, руководитель направления по работе с государственными и академическими организациями в ПФО ГК Softline.