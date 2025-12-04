Платформа бизнес-аналитики Alpha BI вошла в реестр цифровых решений ЦИТ

Платформа бизнес-аналитики Alpha BI вошла в реестр цифровых решений ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ЦИТ). Включение в реестр означает, что решение прошло экспертную оценку и соответствует таким критериям отбора как функциональная полнота, информационная безопасность, совместимость с отечественной ИТ‑инфраструктурой, масштабируемость и устойчивость в промышленной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп».

ЦИТ выступает центром компетенций Минпромторга России по внедрению современных цифровых технологий на предприятиях. Учреждение формирует каталог проверенных отечественных решений, охватывающий: интеллектуальные системы на базе ИИ для предиктивной аналитики и оптимизации процессов; платформы бизнес‑аналитики для визуализации данных и поддержки принятия решений; инструменты автоматизации производственных циклов и управления ресурсами; решения для цифровизации документооборота и мониторинга оборудования.

Платформа бизнес-аналитики Alpha BI прошла многоэтапную проверку и получила официальную рекомендацию к внедрению на промышленных предприятиях. Alpha BI имеет многолетний опыт внедрения в государственном секторе, крупных компаниях топливно-энергетического комплекса и обрабатывающей промышленности. Для заказчиков это означает, платформу бизнес-аналитики Alpha BI можно безопасно применять в проектах любой сложности, она соответствует требованиям промышленной эксплуатации и одобрена профильным ведомством.

Включение в реестр открывает путь в Банк лучших практик ЦИТ — собрание цифровых решений, которые доказали эффективность на реальных производственных задачах. Такие кейсы демонстрируют: измеримый экономический эффект (снижение издержек, рост производительности); успешную интеграцию с существующими системами предприятия; масштабируемость результатов на другие производственные площадки.

В настоящее время ЦИТ продолжает отбор перспективных кейсов среди решений, уже внесенных в реестр.

Ознакомиться с каталогом цифровых решений можно на официальном сайте ЦИТ.