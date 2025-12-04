Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке»

Планшеты Хіаоmi Pосо Pad M1 уже в «Ситилинке». Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5К и плотностью пикселей 249 ррі. Частота обновления составляет до 120 Гц, а пиковая яркость - 600 нит, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

За удовольствие от просмотра контента в любое время и в любом месте отвечает система DC dimming — она предотвращает мерцание при низких уровнях яркости. Dolby Vision® обеспечивает HDR-воспроизведение, делая картинку яркой и насыщенной. Для комфорта глаз при длительном использовании POCO Pad M1 имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (аппаратное решение), Flicker Free и Circadian Friendly, которые помогают сохранить комфорт при работе с экраном.

Для удобства даже в сложных условиях Pосо Pad M1 оснащен технологией влажного касания – усовершенствованной функцией емкостных сенсорных экранов, которая позволяет им правильно распознавать касания даже при наличии воды или влаги на поверхности.

Чтобы обеспечить флагманское погружение в звук, Росо Pad M1 оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos® и Hi-Res Audio. Громкость динамиков может увеличиваться до 300%, чтобы перекрыть фоновый шум. Росо Pad M1 получил боковой разъем для наушников 3,5 мм, который позволяет легко подключать наушники или внешние динамики.

Новинка может похвастаться самым емким аккумулятором из всех устройств Росо, выпущенных на мировом рынке, и обеспечивает до 105,36 ч непрерывного воспроизведения музыки и впечатляющее время работы в режиме ожидания до 83,05 дней. Двухъячеечная конструкция аккумулятора поддерживает долгосрочную работоспособность батареи, а быстрая зарядка 33 Вт позволяет играть, работать и просматривать контент не беспокоясь о заряде батареи. Росо Pad M1 также поддерживает обратную зарядку по проводному соединению 27 Вт, что делает его эффективным внешним аккумулятором для других устройств.

Мобильная платформа Snapdragon® 7s Gen 4 в Росо Pad M1 достигает 1,06 миллиона баллов в тесте AnTuTu, обеспечивая плавную работу в играх, мультимедиа и требовательных приложениях. Благодаря Хіаоmi НуреrOS он предлагает мощные межплатформенные функции через взаимосвязанность Xiaomi, включая общий буфер обмена, синхронизацию звонков и синхронизацию беспроводных сетей, а также запуск приложений и доступ к файлам на разных устройствах с помощью Рабочий Стол+ 2.0. С помощью кросс-устройственной камеры можно использовать камеру подключенного телефона во время видеозвонков на планшете, что позволяет делиться более четкими и качественными изображениями. Кроме того, благодаря расширяемому хранилищу объемом до 2 ТБ легко импортировать фотографии, фильмы и другие файлы.

Планшет Хіаоmi Pосо Pad M1 доступен в цветах сером и синем. Стоимость Хіаоmi Pосо Pad M1 в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ – 29,9 тыс. руб.