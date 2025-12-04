Orion soft и «К2Тех» объявили о полной совместимости своих решений Cloudlink и «K2 Облако»

Компания Orion soft объявила о развитии сотрудничества и обеспечении полной технологической совместимости между платформой для управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой Cloudlink и платформой облачного провайдера K2 Cloud (входит в «К2Тех»).

Совместимость Cloudlink и платформы «K2 Облако» заключается в возможности бесшовного управления ресурсами облака непосредственно из интерфейса системы Orion soft. Это означает, что администраторы и пользователи получают единое окно для работы с виртуальными машинами, сетями, хранилищами и сервисами, независимо от того, где они физически размещены — в корпоративном дата-центре или в облаке K2 Cloud.

Интеграция обеспечивает полную прозрачность процессов, единые политики безопасности и авторизации, а также поддержку автоматического обмена данными о состоянии ресурсов, их стоимости и потреблении в публичном облаке. Таким образом, заказчики могут строить гибридную инфраструктуру без необходимости менять привычные процессы управления.

Кроме этого, пользователям доступна автоматизация процессов заказа, биллинга и аналитики ресурсов облака через Cloudlink. Портал платформы позволяет самостоятельно разворачивать виртуальные машины и управлять услугами.

Среди преимуществ этой интеграции:

Единая точка управления гибридной инфраструктурой. Cloudlink объединяет ресурсы частных и публичных облаков K2 Cloud, обеспечивая сквозное управление без переключения между разными консолями и API.

Сквозная авторизация и безопасный доступ. Поддержка единой системы аутентификации позволяет централизованно управлять ролями и правами пользователей во всех средах.

Прозрачный биллинг и аналитика потребления. Информация о стоимости, лимитах и загрузке ресурсов «K2 Облака» автоматически отображается в Cloudlink, что позволяет прогнозировать бюджеты и контролировать TCO.

Автоматическое масштабирование и оркестрация. Cloudlink позволяет запускать сценарии автоматического развертывания, балансировки и масштабирования виртуальных ресурсов «K2 Облака» в зависимости от нагрузки.

Гибридные сценарии управления и восстановления резервного копирования. Возможность настройки отказоустойчивых и DR-схем между частным ЦОД и «K2 Облаком» через единый интерфейс.

Сервис-каталог под конкретные задачи бизнеса. Администраторы могут формировать собственные шаблоны ВМ, сетевых сервисов и приложений, доступные пользователям «K2 Облака» через портал самообслуживания.

Быстрая интеграция с внутренними системами. Cloudlink поддерживает REST API, что облегчает подключение корпоративных систем (Service Desk, ERP, CMDB) к управлению «К2 Облаком».

Возможность быстро получить новый объем ресурсов в облаке. При возникновении срочного запроса от бизнеса на старт нагрузок есть возможность оперативно выделить необходимые ресурсы в публичной облачной платформе и легко масштабироваться при повышении нагрузки.

«Партнерство Cloudlink и K2 Cloud открывает пользователям гибридные и мультиоблачные сценарии управления инфраструктурой: заказ из единого портала, автоматизация, отчетность и безопасность — все это в одном решении», — отметил Сергей Мерещенко, лидер продукта Cloudlink, Orion soft.

«Для нас как для облачного провайдера интеграция с Cloudlink — это важный шаг в развитии гибридных решений для бизнеса. Теперь наши клиенты получают удобный инструмент управления вычислительными ресурсами. Это снижает операционную сложность, ускоряет развертывание сервисов и дает заказчикам возможность гибко выстраивать ИТ-среды под меняющиеся бизнес-требования», — сказал Кирилл Бойко, технический директор K2 Cloud.