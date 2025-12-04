CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Goodt и Kept объединили усилия для продвижения отечественных решений в области анализа данных

Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и аудиторско-консалтинговая компания Kept заключили соглашение о партнерстве и совместном продвижении BI-платформы Insight. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Компании решили объединить экспертные ресурсы для популяризации импортонезависимых BI-инструментов, которые способны оперативно обрабатывать большие массивы данных, повышать эффективность процессов и обеспечивать бизнесу устойчивое конкурентное преимущество на рынке. В рамках сотрудничества стороны планируют совместно заниматься консультированием заказчиков по вопросам выбора и внедрения аналитических систем. Особое внимание будет уделено интеграции отечественных решений в инфраструктуру крупных организаций и предприятий.

Insight – это BI-платформа со встроенными сервисами для self-service-аналитики и визуализации, что открывает широкие возможности для эффективной работы с данными. Она предназначена для создания многофункциональных цифровых порталов и бизнес-приложений с интегрированными цифровыми рабочими местами. Решение включает в себя набор готовых инструментов, продуктов и шаблонов. Это позволяет конструировать любые высокопроизводительные корпоративные решения со встроенной аналитикой.

Константин Саратцев, директор направления Insight вендора Goodt: «Российский рынок BI-систем развивается уверенными темпами. Отечественные решения совершенствуются: сейчас они уже сопоставимы с зарубежными по функциональности, а по некоторым параметрам и опережают их. Тестирование, которое неоднократно проводили наши заказчики, подтвердило, что платформа Insight соответствует самым высоким критериям крупного бизнеса по производительности, безопасности и визуальной составляющей. Сотрудничество с Kept открывает перед Goodt новые рынки и новые возможности для развития. Для компаний сегодня как никогда важно эффективно адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и принимать взвешенные выводы на основе данных. Мы готовы стать надежными партнерами в достижении этой цели».

Дарья Максимова, директор, руководитель Группы цифровых решений Kept: «Сотрудничество с лидерами, чьи продукты мы сами используем в своей практике, — это наша осознанная позиция. Глубокое понимание платформы Insight изнутри позволяет нам быть эффективными архитекторами решений для наших клиентов, сохраняя при этом свободу выбора наилучшего инструмента для каждой задачи. Мы намерены и дальше углублять это взаимовыгодное партнерство».

