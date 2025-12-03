CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Открытая мобильная платформа» представила версию ОС «Аврора» для SoftPos-решений

Компания «Открытая мобильная платформа» обновила доверенную операционную систему «Аврора» до версии 5.1.7. Это обновление ориентировано на рынок платежных решений, в частности, SoftPOS-терминалов, которые используются для бесконтактных платежей.

В данной версии ОС были реализованы механизмы, подходы и работа с периферийными устройствами типовыми для SoftPOS-решений: сервис локальной аттестации; работа с хранилищем ключей «Аврора KeyStore»; интерфейсы для взаимодействия с USB устройствами (USB API); режим киоска.

Компания-партнер Pay2Me реализовала поддержку платежного ядра под платформу ОС «Аврора».

На данный момент решения на базе ОС «Аврора 5.1.7» и платежного ядра Pay2Me активно пилотируются в проектах сегментов ритейл и HoReCa.В I квартале 2026 г. решение для приема платежей на базе ОС «Аврора» будет передано на сертификацию для SoftPOS по стандартам национальной системы платежных карт (НСПК).

Релиз ОС «Аврора 5.1.7» подтверждает стремление «Открытой мобильной платформы» поддерживать высокий уровень безопасности, стабильности и функциональности своей операционной системы, в том числе в новых для себя сегментах рынка, отвечая современным требованиям b2g, b2b-рынков и актуальным требованиям регуляторов и пользователей устройств.

