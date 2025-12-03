Netwell и «Диамант» объявили о дистрибьюторском партнерстве на российском рынке СХД

Компании Netwell, российский ИТ-дистрибьютор, и «Диамант», профессиональный разработчик и поставщик высокопроизводительных систем хранения, архивирования и защиты данных, заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках сотрудничества Netwell будет продвигать полный портфель решений «Диамант» для построения комплексной ИТ-инфраструктуры.

Партнерство нацелено на качественное расширение предложения для бизнес-партнеров, работающих с клиентами различных масштабов – от малого и среднего уровня до крупных корпораций, государственных структур и медиахолдингов.

В дистрибьюторский портфель Netwell вошла вся линейка продуктов ««Диамант»», обеспечивающая полный цикл работы с данными:

«Селенга» – масштабируемые ленточные библиотеки, предлагающие экономичное и защищенное от вирусов-шифровальщиков решение для долговременного архивирования и защиты данных от вирусов-шифровальщиков.

«Кама» – высокопроизводительные системы резервного копирования данных и их дедупликации, защиты данных от мошенников и аварийного восстановления, обеспечивающие высочайшую отказоустойчивость.

«Волга» – высокоскоростная файловая система, предназначенная для работы с большими объемами данных в режиме реального времени.

«Волга.Архив» – гибридное решение для архивного хранения, сочетающее высокую пропускную способность с экономической эффективностью.

«Амур» – объектное хранилище, которое позволяет бесшовно управлять как активно используемыми («горячими»), так и редко запрашиваемыми («холодными») данными.

«Мириада» – производительные Flash-хранилища для решения самых требовательных задач, включая работу с базами данных и развертывание виртуальных ЦОД.

«Партнёрство с компанией «Диамант» позволяет нам усилить предложение в области высокопроизводительных систем хранения данных. На рынке РФ сегодня остро стоит вопрос доступности современных, качественных и надёжных СХД, в этом плане решения «Диамант» «закрывают» весь спектр задач заказчиков. Их репутация проверена временем, а продукты органично дополняют наш портфель и дают бизнес-партнёрам новые возможности для построения масштабируемой, устойчивой и современной ИТ-инфраструктуры», — отметил коммерческий директор Netwell Дмитрий Винокур.

Все продукты «Диамант» поставляются с собственным русскоязычным программным обеспечением. Как производитель полного цикла компания обладает компетенциями для создания готовых решений под специализированные требования заказчиков и реализует проекты любой сложности.

Сервисная модель «Диамант» отличается гибкостью: клиенты могут выбрать как базовую поддержку в рабочее время, так и премиальный сервис с выделенной группой технических специалистов.

Денис Жаров, коммерческий директор «Диамант», отметил: «Мы рады начать сотрудничество с Netwell. Это партнерство откроет перед заказчиками дистрибьютора новые возможности в выборе конкурентоспособных решений в сегменте серверного оборудования и систем хранения. Высокий уровень экспертизы и богатый опыт Netwell служат залогом успешной реализации наших совместных проектов. Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать расширению партнерской сети и укреплению рыночных позиций обеих компаний».