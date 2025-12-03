Министерство цифрового развития Республики Татарстан пилотируют платформу безопасной ИТ-разработки «Сфера»

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») и Министерство цифрового развития Республики Татарстан завершают апробацию платформы безопасной разработки «Сфера». В ходе пилотирования были успешно протестированы возможности отечественного решения в построении доверенного репозитория кода и в процессах безопасной разработки. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Участниками тестового запуска стали подведомственные организации Минцифры Республики Татарстан, включая Центр цифровой трансформации Республики Татарстан и Центр информационных технологий Республики Татарстан, а также ряд компаний-подрядчиков, работающих на территории региона.

В рамках пилотного проекта были апробированы восемь ключевых модулей платформы «Сферы»: «Портал разработки», «Код», ДИБ («Дистрибутивы и библиотеки»), ДИЛ («Дистрибутивы и лицензии»), CI/CD, «Обезличивание данных», «Знания и ОПС», а также ИБ-компоненты.

По итогам тестов была доказана эффективность платформы для ускорения проверки программных продуктов и улучшения качества кода. Решение позволяет обнаруживать критические уязвимости к внедрению вредоносного кода и межсайтовому скриптингу, что может приводить к утечке данных и сбоям. Использование «Сферы» дало возможность выявлять скрытые дефекты на этапе разработки, предотвращая их переход в эксплуатацию и снижая юридические и репутационные риски.

«Республика Татарстан традиционно является одним из лидеров цифровой трансформации в России, поэтому пилотирование нашей платформы именно в этом регионе было знаковым для всей команды. Успешный ход тестов подтвердил возможность использования российского решения для импортозамещения иностранных решений. Мы видим большой потенциал во внедрении продукта в государственном секторе, и в нашей стратегии ориентируемся в том числе на компании, имеющие объекты критической информационной инфраструктуры», – отметил Василий Саутин, коммерческий директор платформы «Сфера» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Мы проверили новую российскую систему для безопасной разработки программного обеспечения и убедились, что она слажено работает. А значит мы спокойны за защиту важных программ, отмечу, что система создана нашими специалистами, а значит продолжает трек на импортонезависимость. Наша задача — распространять этот опыт дальше и сделать цифровое пространство Татарстана еще безопаснее», — сказал Илья Начвин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.