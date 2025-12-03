Институт «Дефектология Проф» обучил более 4500 коррекционных педагогов за год с помощью «МТС Линк»

Московский институт коррекционной педагогики «Дефектология Проф» за год обучил более 4500 слушателей на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Онлайн-формат позволил подключаться к занятиям специалистам из всех регионов России и стран ближнего зарубежья без необходимости выезжать на очные курсы. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На платформе институт проводит открытые вебинары и организует обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В онлайн-формате проходят лекции, практические занятия, разборы кейсов и супервизии, а также авторские курсы. Преподаватели проводят прямые эфиры, наглядно демонстрируя методы работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Это позволяет логопедам, дефектологам, педагогам и психологам со всей страны совершенствовать навыки сопровождения детей с различными трудностями в развитии — от нарушений слуха и речи до особенностей поведения, коммуникации и обучения.

В планах института — дальнейшее усиление работы в области коррекционной педагогики и увеличение числа онлайн-занятий примерно на 40% за счет запуска новых форматов и расширения образовательных программ.

«Мы с самого начала выстраивали обучение в онлайн-формате и еще в 2014 г. выбрали «МТС Линк» как основную платформу. За это время она доказала свою надежность благодаря качественной технической поддержке и постоянному развитию. Например, внедрение ИИ-функций — шумоподавления, размытия фона, адаптации изображения — заметно повысило качество занятий, минимизировав аудио- и визуальные помехи. В результате платформа органично встроилась в наши процессы и помогает готовить специалистов в самом современном формате», — отметила руководитель департамента продаж института «Дефектология Проф» Елена Мартель Васкес.

«Качественная профессиональная подготовка становится ключевым условием для формирования по-настоящему инклюзивной образовательной среды. Когда специалисты из самых удаленных регионов могут дистанционно получать новые профессиональные знания, это прямо влияет на качество поддержки, которую получают дети с особыми образовательными потребностями. Для института дистанционный формат — это возможность масштабировать обучение, развивать программы без привязки к очным площадкам и оптимизировать ресурсы. Мы рады быть технологическим партнером таких социально значимых инициатив и обеспечивать условия для их дальнейшего роста», — сказал директор по индустрии здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.