Innostage PAM получил сертификат совместимости с «Ред Виртуализацией»

Группа компаний Innostage и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» подтвердили корректную работу продукта Innostage Privileged Access Management (Innostage PAM) в системе «Ред Виртуализация». Результаты испытаний зафиксированы в сертификатах соответствия.

Совместимость решений позволяет централизованно управлять доступом к виртуальным средам, снижая риски компрометации учётных данных и упрощая выполнение требований по информационной безопасности.

«Ред Виртуализация» помогает осуществлять удобное и безопасное управление виртуализацией серверов и рабочих станций из единой консоли. Пользовательский портал позволяет работать с виртуальными машинами в рамках полномочий пользователя, а портал администрирования — управлять гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы. Система управления располагается на отдельной отказоустойчивой, способной мигрировать виртуальной машине, что обеспечивает высокую доступность инфраструктуры.

Innostage PAM — отечественная система класса Privileged Access Management, предназначенная для контроля действий администраторов, защиты от внутренних угроз и соблюдения принципа минимальных привилегий.

Интеграция Innostage PAM с «Ред Виртуализацией» обеспечивает защиту привилегированного доступа к виртуальной инфраструктуре, включая контроль действий администраторов в виртуальной среде, мониторинг и запись сеансов, а также автоматическое управление учетными данными. Это особенно важно для объектов КИИ, где требуется сочетание высокой безопасности с необходимой функциональностью.

«Для организаций, использующих отечественные платформы виртуализации в своих инфраструктурах, данная интеграция означает перспективу построения защищённого контура, что расширяет возможности заказчиков при создании виртуальных инфраструктур с централизованным управлением привилегированным доступом. Связка Innostage PAM и «Ред Виртуализации» — это фундамент для защищённых облачных сред и виртуальных ЦОДов, построенных на российском стеке технологий», — отметил Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

«Успешно пройденные испытания «Ред Виртуализации» с Innostage PAM подтверждают, что совместное использование решений позволяет не только эффективно управлять виртуальной инфраструктурой, но и детально контролировать действия администраторов, повышая общий уровень защищенности данных», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».