«ЭлНетМед» расширила возможности сервиса «N3.Health ОДИИ» для автоматизации инструментальной диагностики

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, модернизировала сервис «N3.Health Обмен данными инструментальных исследований» (ОДИИ). Теперь он не только поддерживает работу с государственными информационными системами и профильными медицинскими организациями, но также позволяет вовлекать пациентов в процесс обмена медицинскими изображениями и документами, а также использовать технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских данных.

Сервис «N3.Health ОДИИ» разработан специально для направления инструментальной диагностики и обеспечивает обмен заявками и результатами исследований между клиниками, диагностическими, референс-центрами и пациентами по защищенным каналам связи.

Кроме того, медицинские организации могут автоматически выгружать данные инструментальных исследований в ЕГИСЗ и региональные информационные системы, а также передавать медицинские изображения в ЦАМИ и РЭМИ. Это помогает клиникам выполнять лицензионные требования и формировать отчетность по ОМС в части медицинской документации без дополнительных интеграций.

Благодаря новому функционалу сервиса направлений на инструментальную диагностику передаются и хранятся в электронном виде, что исключает потерю бумажных документов и делает статистику направлений и явок пациентов доступной в любой момент. Сервис «N3.Health ОДИИ» также поддерживает передачу и обмен медицинскими данными, полученными в результате исследований с использованием носимых устройств, например, холтеров для мониторинга сердечной деятельности.

Обновление затронуло и дистанционную диагностику – пользователям стало доступно облачное хранилище медицинских изображений. Врач формирует ссылку после исследования и передает ее пациенту, который может поделиться снимками с любым специалистом или отправить их стороннему эксперту для получения второго мнения. Больше не требуется записывать и хранить компакт-диски и сканы документов. Дополнительно для второго мнения реализован функционал доступа врача к истории болезни и анамнезу пациента через региональный портал врача либо через приложение Mila.

Партнерство с разработчиком ИИ-решений в области здравоохранения «Платформа Третье Мнение» позволило внедрить в сервис «N3.Health ОДИИ» технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. Эта возможность доступна как врачам в качестве цифрового помощника для диагностики, так и пациентам для получения дополнительной расшифровки снимков.

Помимо этого, «N3.Health ОДИИ» предоставляет инструменты для агрегации данных, контроля качества и построения персонализированной отчетности, проведения телерадиологических консультаций по защищенным каналам связи.

«Обновление сервиса открыло целую систему дополнительных возможностей для работы клиник, диагностических и референс-центров. Теперь медицинские организации могут сосредоточиться на качестве диагностики и доверить нам техническую часть, не беспокоясь о безопасности хранимых и передаваемых данных и не затрачивая внутренние ресурсы на проведение дополнительных интеграций», – отметил Петр Пузанов, руководитель направления по автоматизации инструментальных исследований «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

