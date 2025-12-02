CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Датарк» поможет Якутии ускорить цифровизацию региона и повысить компетенции инженеров

Разработчик и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД) компания «Датарк» и Мининноваций Якутии заключили соглашение о сотрудничестве в области МЦОД и их эксплуатации. Соответствующий документ был подписан генеральным директором «Датарк» Евгением Тропиным и министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Петром Николаевым.

«У региона есть шанс выйти в число площадок, предлагающих инфраструктуру для высоконагруженных решений, в том числе ИИ. Мы готовы предложить наш опыт реализации проектов в условиях Крайнего Севера, а также инновационные разработки, в том числе в области предиктивной аналитики», — сказал Евгений Тропин.

Согласно документу, стороны договорились о выработке подходов по созданию МЦОД с учетом климатических особенностей республики. Одним из ключевых пунктов меморандума стала работа по развитию компетенций региональных кадров. Эксперты «Датарк» проведут обучающие семинары для инженеров и специалистов по эксплуатации, которых задействуют в будущих проектах.

«Сотрудничество с «Датарк» позволит республике не только получить решения для создания современной технологической базы, построенной на отечественных компонентах, но и повысит уровень наших специалистов, что особенно важно на фоне растущего спроса на инженерные кадры», — отметил Петр Николаев.

