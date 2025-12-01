CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ITPod поставила серверный кластер для 3D VDI в международную сеть дата-центров

Компания ITPod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) завершила поставку высокопроизводительного серверного кластера для своего международного партнера в один из зарубежных дата-центров. Серверы компании обеспечат работу виртуальных рабочих столов с поддержкой 3D-графики.

Кластер из узлов ITPod-SY4108G-D12R-G4 оптимизирован для задач с интенсивными графическими вычислениями. Каждый сервер поддерживает установку до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen5 и оснащен графическими ускорителями Nvidia A16, что обеспечивает высокую плотность размещения виртуальных рабочих станций. Архитектура серверов позволяет заказчикам использовать оборудование и для других ресурсоемких задач, включая вычисления для искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Поставка оборудования в зарубежные дата-центры подтверждает надежность и конкурентоспособность наших серверов на международном рынке. Мы видим рост спроса на высокопроизводительные серверные платформы с поддержкой большого количества GPU-ускорителей. Такие системы позволяют компаниям создавать удаленные рабочие места для дизайнеров, инженеров и других специалистов, работающих с графически насыщенными приложениями», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

Серверы ITPod-SY4108G-D12R-G4 поддерживают популярные VDI платформы, включая Omnissa Horizon (ранее VMware Horizon) и Citrix Virtual Apps and Desktops, и полностью совместимы с актуальными ускорителями Nvidia H100 и RTX Pro 5000 Blackwell.

