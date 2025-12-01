CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Ритейл Дистрибуция
|

ИБП «Импульс» пополнили портфель ИТ-дистрибьютора «Элмир»

Компания «Элмир» заключила дистрибьюторский контракт с ГК «Системотехника» с целью расширения присутствия флагманского бренда «Импульс» и обеспечения доступности решений для пула партнеров дистрибьютора.

Под брендом «Импульс» выпускается линейка источников бесперебойного питания, инверторов и преобразовательной техники промышленного класса. Ассортимент включает ИБП различных топологий (офлайн, онлайн, линейно-интерактивные) мощностью до 2 МВА и преобразователи частоты в диапазоне от 0,75 до 630 кВт. Часть моделей включена в реестр Минпромторга РФ, что подтверждает уровень локализации и соответствие российским стандартам.

Производственные площадки компании расположены в России и в Китае. В Москве находится производственный центр и сборочный участок, инженерно-проектный центр, собственная конструкторская и R&D-база, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить заказчиков как стоковыми решениям, так и адаптированными под конкретные требования. Кроме того, компания предоставляет полный цикл технического сопровождения силами крупнейшего отраслевого сервисного центра: диагностику, ремонт, модернизацию, пуско-наладку, обучение и круглосуточную поддержку. Сервисная сеть охватывает всю Россию.

«Рост спроса на отказоустойчивые IT-инфраструктуры, востребованные как в коммерческом, так и в государственном секторе, требует надежных, безопасных и оперативно обслуживаемых решений для бесперебойного электропитания. Именно поэтому мы расширяем портфель решениями «Импульс», – сказала Надежда Пчелинцева, директор по развитию проектного бизнеса «Элмир».

«Одной из своих целей «Импульс» видит увеличение доступности для канальных партнёров решений «Импульс», в том числе включенных в реестр Минпромторга, а также обеспечение максимально ценными и выгодными продуктами в области бесперебойного снабжения электропитанием широкого круга заказчиков. Синергия с дистрибуторскими возможностями «Элмир» будет значительным подспорьем в покрытии разных сфер бизнеса», – отметил Константин Ермаков, директор по дистрибуции «Импульс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще