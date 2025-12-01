ИБП «Импульс» пополнили портфель ИТ-дистрибьютора «Элмир»

Компания «Элмир» заключила дистрибьюторский контракт с ГК «Системотехника» с целью расширения присутствия флагманского бренда «Импульс» и обеспечения доступности решений для пула партнеров дистрибьютора.

Под брендом «Импульс» выпускается линейка источников бесперебойного питания, инверторов и преобразовательной техники промышленного класса. Ассортимент включает ИБП различных топологий (офлайн, онлайн, линейно-интерактивные) мощностью до 2 МВА и преобразователи частоты в диапазоне от 0,75 до 630 кВт. Часть моделей включена в реестр Минпромторга РФ, что подтверждает уровень локализации и соответствие российским стандартам.

Производственные площадки компании расположены в России и в Китае. В Москве находится производственный центр и сборочный участок, инженерно-проектный центр, собственная конструкторская и R&D-база, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить заказчиков как стоковыми решениям, так и адаптированными под конкретные требования. Кроме того, компания предоставляет полный цикл технического сопровождения силами крупнейшего отраслевого сервисного центра: диагностику, ремонт, модернизацию, пуско-наладку, обучение и круглосуточную поддержку. Сервисная сеть охватывает всю Россию.

«Рост спроса на отказоустойчивые IT-инфраструктуры, востребованные как в коммерческом, так и в государственном секторе, требует надежных, безопасных и оперативно обслуживаемых решений для бесперебойного электропитания. Именно поэтому мы расширяем портфель решениями «Импульс», – сказала Надежда Пчелинцева, директор по развитию проектного бизнеса «Элмир».

«Одной из своих целей «Импульс» видит увеличение доступности для канальных партнёров решений «Импульс», в том числе включенных в реестр Минпромторга, а также обеспечение максимально ценными и выгодными продуктами в области бесперебойного снабжения электропитанием широкого круга заказчиков. Синергия с дистрибуторскими возможностями «Элмир» будет значительным подспорьем в покрытии разных сфер бизнеса», – отметил Константин Ермаков, директор по дистрибуции «Импульс».