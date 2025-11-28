CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«РТК-ЦОД» запустил новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре

ЦОД «Остаповский-2» стал второй инфраструктурной площадкой «Облака КИИ» в Москве. По последним исследованиям iKS-Consulting, в стране насчитывается более 50 тыс. значимых объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих более чем 5 тыс. организаций.

Облачная инфраструктура для КИИ от «РТК-ЦОД» — первое на рынке импортозамещенное решение. Примененные в продукте технологии внесены в реестр Минпромторга, а программное обеспечение — в реестр Минцифры. Безопасность и соответствие площадок «Облака КИИ» строгим требованиям Приказа ФСТЭК России №239 подтверждаются аттестатами соответствия, которые распространяются на всю облачную платформу и позволяют размещать в облаке объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы первой категории и работать с персональными данными до первого уровня значимости включительно.

Дата-центр «Остаповский-2» введен в эксплуатацию в 2024 г. и вмещает 2048 стоек. ЦОД соответствует уровню защищенности Tier III, что гарантирует работу инженерных систем объекта в случае чрезвычайных ситуаций. Новая аттестованная площадка «Облака КИИ» станет частью отказоустойчивой инфраструктуры компании, которая уже включает площадку в дата-центре «Медведково-1». Расположение двух центров обработки данных в Москве на расстоянии около 20 км друг от друга позволяет обеспечить высокий уровень доступности сервисов и бесперебойность их работы.

Алексей Забродин, технический директор «РТК-ЦОД», сказал: «"Облако КИИ " стало первым решением, без которого наши заказчики столкнулись бы с трудностями на пути импортозамещения, защиты своих систем от киберугроз и приведения к соответствию требованиям регуляторов. Наше решение позволило значимым объектам КИИ избежать выбора между безопасностью и эффективностью в работе с облачными сервисами».

«Сегодня бизнесу нужны практические инструменты для выполнения жестких требований. Мы видим свою роль в том, чтобы сделать этот процесс максимально простым и предсказуемым. Наше аттестованное облако с реализованной геоизбыточностью позволит компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, а не на решении вопросов соответствия инфраструктуры требованиям регуляторов к их объектам КИИ», — сказал директор по продуктам «РТК-ЦОД» Александр Обухов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще