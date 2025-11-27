МТС раскинула сеть LTE на Ж/Д путях к Абакану и Лесосибирску

МТС расширила покрытие LTE-сетью в Курагинском и Ачинском округах Красноярского края. Высокие скорости интернета накрыли Ж/Д станции Мальцево и Лапшиха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам Ачинск — Лесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха. Путешественники смогут созваниваться по видеосвязи, загружать потоковое видео и музыку или передавать свою геопозицию, а сельчане — пользоваться государственными и финансовыми порталами, интернет-магазинами и маркетплейсами.

«Мы продолжаем реализацию большого проекта по созданию бесшовной цифровой среды в Красноярском крае. Новые объекты связи выполняют сразу несколько задач: точечная ликвидация белых пятен в покрытии сетями нового поколения и улучшение доступности интернета. В этом году связь МТС пришла в более 120 населенных пунктов региона, включая малые города и населенные пункты края, туристические локации и популярные дорожные артерии», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.