Логистические и производственные компании Приморья стали втрое чаще подключать видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Приморском крае. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудование для видеонаблюдения, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Такие решения помогают бизнесу повысить уровень безопасности, контролировать производственные процессы и оптимизировать работу персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Трехкратный рост спроса на подключение видеонаблюдения показали логистические и добывающие компании. Они используют сервисы видеонаблюдения и видеоаналитики для повышения безопасности персонала на сложных производствах и морских судах, а также для контроля за сохранностью грузов. Среди лидеров по установке умных камер и сфера торговли – рост на 40% за год. Такие компании внедряют системы видеонаблюдения для контроля за складскими и торговыми площадками.

Также в Приморье на треть выросло количество подключений систем видеонаблюдения в парках, скверах и других местах отдыха. Причем, среди городов, где муниципалитеты реализуют такие инициативы, не только Владивосток, но и Уссурийск, Большой Камень, Спасск-Дальний и другие территории Приморья. Стабильно высокий спрос на видеокамеры показывают строительные компании, предприятия пищевой промышленности и организации здравоохранения – за год количество таких клиентов выросло на 20%.

«Приморский край – один из регионов-лидеров по спросу на сервисы умного видеонаблюдения. По разнообразным запросам от бизнеса и госсектора мы видим, насколько универсальны эти технологии в любой сфере - от контроля за природными пожарами до видеонаблюдения в библиотеке или зоопарке. Среди трендов года отмечу также растущий спрос на облачные системы с видеоаналитикой, которые можно гибко настраивать и масштабировать в зависимости от потребностей конкретного бизнеса. Такие решения помогают вести мониторинг в режиме реального времени, изучать поведение клиентов и в целом оптимизировать бизнес-процессы», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.