Компания WAU внедрила HR-платформу «МояКоманда» всего за одну неделю, добившись роста вовлеченности сотрудников с 50% до 98%.

Компания WAU, российский производитель бьюти-девайсов и уходовой косметики, за одну неделю сделала решительный шаг к цифровой трансформации HR-процессов, внедрив платформу «МояКоманда». После запуска решения в работу поэтапно добавлялись все доступные инструменты, и каждый из них получал положительный отклик у сотрудников WAU. В результате вовлеченность персонала выросла с 50% до 98%, а типичный вопрос «Где мне это найти?» практически исчез, что позволило HR-команде экономить до 20 часов в месяц. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

WAU, обслуживает сотни тысяч заказов ежемесячно через собственный сайт, маркетплейсы и партнерские сети. Для компании рост и масштабирование стали импульсом для внедрения новой корпоративной системы, которая объединит ключевую информацию, инструменты и корпоративные коммуникации в одном удобном портале.

Ранее сотрудники терялись в потоке сообщений и множества ссылок. HR-директор Таисия Ляпунова: «Нам нужна была единая стабильная платформа, способная расти вместе с компанией и стать настоящим центром корпоративной культуры».

HR-платформа «МояКоманда» была развернута и настроена всего за неделю одним специалистом, который отвечал за ее наполнение, обучение персонала и поддержку по мере освоения возможностей системы. После настройки платформы появился основной вопрос «Как сделать данное решение привлекательным для команды и быстро внедрить в ежедневную работу?». И HR-команда WAU c этим справилась: главный акцент при внедрении сделали на вовлеченность сотрудников, а не на принуждение, что помогло преодолеть сопротивление, особенно среди опытных сотрудников.

Результаты внедрения

Корпоративный портал стал местом всех важных новостей и событий, полностью устранив вопрос «Что нового в компании?».

Внедрение геймификации с начислением баллов и возможностью обмена их на подарки в корпоративном магазине повысило мотивацию и превратило работу с порталом в интересный процесс.

Адаптация новых сотрудников значительно ускорилась благодаря удобному онбордингу, где вся необходимая информация сосредоточена в одном месте.

Автоматизация отпусков, заявок и встреч один на один сократила рутинные задачи HR и обеспечила прозрачность процессов.

Обучение сотрудников стало системным благодаря единому доступу к курсам и тестированию.

Экономия времени HR-специалистов — около 20 часов в месяц — позволила сосредоточиться на стратегических задачах развития команды и укрепления корпоративной культуры.

