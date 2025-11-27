CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Кия, Павленково и База Дрофа получили доступ к 4G МТС

МТС запустила сеть в селах Кия, Павленково и на Базе Дрофа в районе имени Лазо Хабаровского края. Благодаря установке нового оборудования около 500 местных жителей получили доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До недавнего времени связь в населенных пунктах обеспечивалась за счет базовых станций, расположенных в соседних селах. Строительство новой инфраструктуры МТС позволило обеспечить жителей и гостей района стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Установленное телеком-оборудование МТС обеспечивает покрытие в районе ключевых социальных объектов: администраций, фельдшерско-акушерских пунктов и школ. Теперь местные жители могут беспрепятственно пользоваться цифровыми госуслугами, совершать видеозвонки, работать с онлайн-банками и получать доступ к образовательному контенту.

Села Кия и Павленково, а также База Дрофа расположены в живописных местах района имени Лазо. Населенные пункты находятся в долинах рек Кия и Хор, известных своими местами для рыбалки и сплавов. Здесь сохранились нетронутые таежные массивы, а в окрестностях можно встретить редкие виды растений и животных. С появлением собственной инфраструктуры связи у местных жителей и туристов появилась возможность оперативно делиться впечатлениями в социальных сетях, не дожидаясь возвращения в крупные населенные пункты.

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных и малонаселенных пунктах — один из наших ключевых приоритетов в регионе. В рамках совместной программы с краевым Министерством цифрового развития нам уже удалось обеспечить современной связью такие села, как Арка, Чумикан, Анастасьевка и другие. Запуск сотовой связи в малых населенных пунктах района имени Лазо — это логичное продолжение большой системной работы по устранению цифрового неравенства, чтобы у каждого жителя края была возможность комфортно пользоваться всеми преимуществами цифровой среды», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще