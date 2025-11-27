Исследователи МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка

Исследователи Института ИИ МГУ и «Яндекса» создали LORuGEC — первый открытый набор данных с примерами ошибок по сложным правилам русского языка. Они также разработали метод, который помогает обучить ИИ исправлять грамматические, пунктуационные и орфографические ошибки при генерации текстов. Датасет и метод обучения выложены в открытый доступ, поэтому исследователи и разработчики могут использовать их, например, для создания образовательных сервисов для школьников и студентов.

Большие языковые модели уже пишут тексты на достаточно хорошем уровне, но они часто ошибаются в грамматике, пунктуации и орфографии русского языка. Это связано с тем, что в открытых наборах данных, на которых обучают нейросети, почти нет сложных правил. Датасет Института ИИ МГУ и «Яндекса» охватывает 48 правил русского языка, включая те, знание которых проверяют на ЕГЭ и олимпиадах: примеры с неверной пунктуацией в сложноподчиненных предложениях, ошибки в слитном и раздельном написании слов с «не», а также в согласовании сказуемого и подлежащего в сложных предложениях. Всего в датасет вошло почти 1000 предложений, каждое из которых связано с конкретной языковой нормой.

Чтобы научить нейросеть исправлять сложные ошибки, не переобучая ее на созданном датасете, исследователи предложили новый метод Retrieval-Augmented Generation (с англ. «генерация, усиленная поиском»). Дообученная модель GECTOR находит в LORuGEC предложения с тем же типом ошибок, что и в исходной фразе, а затем подсказывает их большой языковой модели. Например, если в предложении пропущена запятая перед «что», модель получит пример с такой же ошибкой, а не с любой пунктуационной. Такой подход помогает избегать лишних исправлений — изменять только часть с неточностью, а не все предложение.

«Яндекс» уже протестировал новый метод на собственных моделях YandexGPT 5 Lite и YandexGPT 5 Pro и зарубежных аналогах, что подтверждает универсальность подхода. Результаты показали, что точность исправлений сложных ошибок выросла на 5–10% по метрике F0,5 — международному стандарту оценки грамматической коррекции. Благодаря новому методу нейросети лучше исправляют ошибки. Так, точность YandexGPT 5 Pro достигла 83%, а YandexGPT 5 Lite — 71%.

Алексей Сорокин, старший научный сотрудник Института ИИ МГУ, разработчик в отделе «Поиска Яндекса»: «В создании датасета нам помогали студенты-лингвисты, а также справочная литература. Так мы собрали тысячу примеров, в которых не только исправлены ошибки, но и указаны соответствующие правила русского языка. Затем мы разработали метод, который точно подбирает примеры с такими же ошибками из датасета и позволяет нейросетям корректно исправлять их. Этот проект — пример успешной коллаборации между наукой и технологическими компаниями. Совместная работа университетских лингвистов и инженеров-разработчиков позволила создать решение, которое действительно понимает тонкости русского языка».