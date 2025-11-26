VPG LaserONE получит грант Минпромторга на создание центра промышленной робототехники

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) вошла в число трех победителей конкурса Минпромторга России, проведенного в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Выбранные организации получат гранты общей суммой более 200 млн руб. на разработку отраслевых решений, внедрение робототехнических комплексов и подготовку специалистов. Российский производитель лазерных решений направит грант на создание центра промышленной робототехники на базе действующего предприятия в Подмосковье (г. Фрязино). Об этом CNews сообщили представители Softline.

За отбор в конкурсе отвечал Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис». Другими победителями вместе с VPG LaserONE стали ООО «Тесвел» (Самара) и Томский государственный университет.

Основной задачей будущего центра робототехники VPG LaserONE станет продвижение передовых роботизированных решений на основе лазерных технологий в промышленном производстве и образовательной сфере. В центре будут сконцентрированы ключевые компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Работа нового подразделения компании будет сосредоточена на двух основных направлениях: реализации образовательных программ для подготовки специалистов и оказании коммерческих услуг промышленным предприятиям. Кроме того, центр станет современной демонстрационной площадкой технологических достижений компании.

«Инициатива по созданию подобного центра для VPG LaserONE не случайна. Идея поэтапного формирования на базе нашего предприятия во Фрязино передовой площадки, объединяющей производственные и образовательные функции в сфере промышленной робототехники, зрела давно. Запуск грантовой программы позволил нам систематизировать эти замыслы в детально проработанную концепцию, которую мы и представили на конкурс. Эта победа стала подтверждением того, что экспертное сообщество и организаторы разделяют нашу оценку актуальности и востребованности данного проекта», – отметил заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам VPG LaserONE Евгений Серков.

Компания VPG LaserONE ведет работу по включению в реестр Минпромторга всех наименований своего оборудования, подтверждая российское происхождение и высокое качество продукции. В число разработок компании входят многофункциональные роботизированные комплексы для лазерной сварки, важные для импортозамещения и развития отечественной промышленности.