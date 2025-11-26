CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Иркутский ЦСМ троекратно ускорил работу с документами благодаря автоматизации от «Первого Бита»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» помог Федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (ФБУ «Иркутский ЦСМ») добиться трехкратного ускорения работы с документами после внедрения системы электронного документооборота на базе «1С:Документооборот государственного учреждения». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Решение «1С:ДГУ» позволило не только сократить временные затраты, но и снизить расходы на бумажный документооборот, а также обеспечить полный контроль за движением документов между семью филиалами.

Время согласования и подписания документов сокращено с двух-трех недель до семи дней за счет перехода на электронные подписи и автоматизации маршрутизации. Скорость передачи документов между филиалами увеличена в два раза благодаря отказу от бумажных носителей и почтовых отправлений.

Специалисты иркутского офиса компании «Первый Бит» внедрили систему, автоматизирующую входящую и исходящую корреспонденцию, договорную документацию и внутренние процессы для семи удаленных филиалов ФБУ «Иркутский ЦСМ» с более чем 200 сотрудниками.

Решение основано на типовом функционале «». Внедрение не потребовало дорогостоящих доработок, благодаря чему его удалось завершить в сжатые сроки.

Документы теперь создаются по шаблонам, автоматически направляются на согласование (до четырех этапов) и синхронизируются с бухгалтерскими и кадровыми системами («1С:Зарплата и кадры», «1С:Бухгалтерия»). Эта интеграция исключила потерю данных и необходимость двойного ввода информации в разные системы.

«Благодаря полному переводу документооборота в цифровой формат, затраты на пересылку, печать и хранение документов были снижены на 50%. Также система обеспечила контроль исполнения документов на всех этапах, включая согласование, подписание и архивирование», — сказал директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Дмитрий Солдатов.

«Проект ФБУ «Иркутский ЦСМ» подтверждает: современные технологии документооборота не только соответствуют требованиям Минфина, но и дают быстрый экономический эффект. Снижение затрат, прозрачность процессов и ускорение работы с документами — реальные результаты, которые могут быть достигнуты в кратчайшие сроки», — отметила Юлия Горбенко, руководитель отдела внедрения компании «Первый Бит» в Иркутске.

