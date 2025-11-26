«ДАР» выводит на рынок ИИ-ассистента для ревью кода

Компания «ДАР» (ГК «Корус Консалтинг») разработала решение, предназначенное для автоматизации проверки кода, что позволяет значительно ускорить циклы разработки, повысить качество программных продуктов и оптимизировать работу команд. ИИ-ассистент способен поддерживать большинство популярных языков программирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют код разработчика, предлагая наиболее релевантные подсказки: от готовых функций и циклов до исправлений логики и стиля кода. ИИ-ассистент выявляет потенциальные ошибки, уязвимости в безопасности и нарушения принятого в команде стиля разработки, что приводит к повышению качества кода.

Среди ключевых преимуществ ИИ-ассистента для ревью кода – скорость и безопасность. Результаты проверки кода доступны сразу после запуска запроса на слияние частей кода (Merge Request). Сама модель разворачивается на инфраструктуре клиента (on-premise), что гарантирует полную конфиденциальность — исходный код никогда не покидает периметр компании.

Внедрение решения, которое может применяться в любой организации, где есть необходимость писать код, проходит в три простых этапа: быстрый пилотный проект, доработка модели, исходя из внутренних правил и стандартов компании, а затем масштабирование на все проекты. Специалисты «ДАР» обеспечивает полную поддержку решения на всех этапах: от развертывания сервиса на инфраструктуре клиента и подключения к CI/CD, до настройки промптов под конкретный технологический стек (Python, SQL, Airflow и др.).

«Код-ревью — это один из самых трудоемких процессов в разработке, который отнимает ценное время у старших специалистов. ИИ-ассистент берет на себя рутинные операции. Он освобождает экспертов для решения более сложных архитектурных задач и одновременно служит наставником для младших разработчиков, помогая им быстрее расти и избегать типичных ошибок», — сказал Александр Зенькович, руководитель направления DWH & ML «ДАР» (ГК «Корус Консалтинг»).