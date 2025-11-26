«Будь Здоров» сократила сроки ожидания решения от страховых компаний пациентов по ДМС с 1 дня до 5 минут

Федеральная сеть клиник «Будь Здоров» запустила проект электронного архива docuForce от компании «Инфолоджистикс». Решение автоматически принимает, обрабатывает и передает в МИС гарантийные письма от страховых компаний. Это в 280 раз сократило срок обработки таких писем. Если ранее поиск письма от страховой компании для согласования услуги пациенту по ДМС занимал до суток, то сейчас это реализовано за 5 минут. Об этом CNews сообщили представители ООО «Клиника Будь Здоров».

«Будь Здоров» начала внедрение проекта электронного архива docuForce в августе 2025 г. в клиниках сети в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Усть-Лабинске. В настоящее время проект охватил и другие клиники сети. Компания работает с разными страховыми компаниями в рамках ДМС, что требует постоянной коммуникации для получения и обработки гарантийных писем.

Ежедневно в клиники «Будь Здоров» поступает около 500 гарантийных писем от страховых компаний, в месяц их число может достигать порядка 10 тыс. Чаще такие письма просто поступают в формате PDF на общую электронную почту клиники. И ранее поиск нужного письма от страховой компании, если пациенту, к примеру, требовалось согласовать медицинскую услугу в рамках ДМС, в среднем занимал сутки. Сейчас этот процесс сократился на 2880% – система docuForce обрабатывает и передает письма в МИС в карточку пациента за 5 минут – независимо от страховой компании, региона обращения и количества одномоментно поступивших писем.

«Сегмент добровольного медицинского страхования – одна из значимых точек роста для «Будь Здоров». Поэтому мы, с одной стороны, оперативно реагируем на запросы страховых компаний, с другой – стремимся максимально соответствовать ожиданиям наших пациентов. В нашей стратегии развития компании – существенное увеличение доли ДМС. А это значит, что объем гарантийных писем от страховых компаний увеличится в несколько раз, и мы готовы к этим вызовам – система сможет обрабатывать запросы в считанные минуты, без необходимости дополнительного подключения персонала клиники к этим рутинным процессам. Что в свою очередь позволит нашим сотрудникам больше внимания уделять общению с пациентом», – отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

Внедрение этого решения упростило и ускорило получение решения по обслуживанию пациентов в клинике, снизило нагрузку на персонал клиники в выполнении рутинных операций, оптимизировало затраты на административные процессы и, соответственно, увеличило возвращаемость пациентов.

«Будь Здоров» как один из ведущих медицинских провайдеров рынка ДМС создает качественный медицинский продукт, включающий и высокую сервисную составляющую, и медицинскую помощь экспертного уровня, с учетом запросов клиента. Мы работаем в тандеме с партнерами, оперативно реагируя на вызовы и проблемы, требующие скоординированных действий всех сторон. Благодаря внедрению проекта автоматизированной обработки писем через docuForce, пациент получает решение от страховой компании по согласованию услуги в рамках ДМС в течение нескольких минут, и сразу же, за одно посещение, может получить необходимую помощь, без необходимости повторного визита в клинику», – отметила руководитель Департамента по работе со страховыми компаниями и юридическими лицами сети клиник «Будь Здоров» Ирина Маскаева.

Компания «Инфолоджистикс» специализируется на создании документационных процессов, и вычисления происходят на основе разработок «под капотом» системы docuForce, которая по сути представляет цифровую «канцелярию» для работы с гарантийными письмами. Система не просто распознает гарантийное письмо от страховой компании, но еще и преобразует данные, необходимые для принятия решения по оказанию услуг пациентам: вычисление срока действия гарантийного письма, определение его статуса – действительно или просрочено.

«Внедрение этого решения значительно упростило и ускорило получение решения по обслуживанию пациентов по гарантийным письмам. Автоматизация достигается только комплексно – путем создания новых бизнес-процессов. Именно это мы и сделали для «Будь Здоров». Теперь клиника не зависит ни от загрузки отдела согласования услуг, ни от человеческого фактора – пациент получает согласование сразу на приеме не покидая клинику и сразу получает следующую процедуру. Это поддерживает клиентоориентированность и положительно влияет на LTV», – сказал директор по развитию бизнеса «Инфолоджистикс» Денис Никитин.