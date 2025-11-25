Yandex B2B Tech открывает доступ к Alice AI — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса»

Yandex B2B Tech открывает для бизнеса доступ к новому семейству генеративных моделей Alice AI. На них уже работает нейросеть «Алиса AI» — теперь же бизнес сможет использовать их для своих задач и создавать на их основе собственные ИИ-приложения. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По сравнению с предыдущим поколением нейросетей модель Alice AI LLM более универсальна для бизнеса: она стала умнее и лучше работает в режиме диалога. Она сможет простым языком объяснить сложные вещи, учитывая специфику бизнеса, внутренние документы и инструкции. Alice AI LLM уже можно использовать на платформе Yandex AI Studio, вскоре на ней также будет доступна Alice AI ART.

Alice AI LLM в 60% случаев превосходит нейросети DeepSeek V3.1 и Qwen3-235b по качеству решения бизнес-задач. В сравнении с ними она лучше показывает себя при генерации ответов по документам, написании текстов и их редактировании в другой тональности или разных стилях, а также в ответах на общие вопросы.

Alice AI LLM – это флагманская модель «Яндекса», прошедшая полный цикл обучения на собственных данных компании, от загрузки общих данных о мире (претрейна) до адаптации модели под конкретные задачи (SFT). Еще до всех этих этапов в качестве изначальных параметров модели использовались веса опенсорсных моделей — это позволило сократить время на разработку модели. При этом основа итоговой модели формируется уже на следующих, более сложных этапах обучения. В результате все исходные параметры модели были пересчитаны и изменены на основе данных «Яндекса».

«Alice AI LLM сохранила все сильные стороны YandexGPT: более 40 тыс. наших клиентов используют ее ради лаконичных и четких ответов, точного извлечения данных из документов, поиска информации в RAG-сценариях. При этом мы усилили модель в тех задачах, где бизнесу нужен развернутый и «человечный» ответ: например, объяснить специфику сложного продукта клиентам, составить ответы на возможные возражения покупателей для отдела продаж или подготовить образовательные материалы по корпоративным базам знаний. Это добавляет множество новых сценариев использования модели, востребованных у наших клиентов», – сказал руководитель Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.

В рамках бета-тестирования доступ к Alice AI получили десятки компаний. В Just AI уже протестировали модель в агентских системах и RAG-сценариях, где ИИ может выполнять комплексные задачи: искать данные, анализировать контекст, выстраивать цепочки действий. Компания presentsimple.ai использовала модель для генерации презентаций — там отметили, что Alice AI демонстрирует более высокую креативность, например предлагает нестандартные варианты заголовков слайдов.

При этом стоимость использования Alice AI может быть ниже, чем у опенсорсных нейросетей, благодаря оптимизированному под русский язык разделению текста на токены. В один токен в Alice AI помещается примерно 4-5 символов на кириллице, а в опенсорсных моделях — примерно 2-3 символа. Таким образом, конечная стоимость использования Alice AI будет в 1,5-2 раза ниже опенсорсных моделей с той же тарификацией. Кроме того, теперь запросы пользователя к нейросети и ответы модели тарифицируются по-разному — токены «на вход» нейросети стоят в четыре раза дешевле, чем «на выход», что позволяет использовать модель более экономно.