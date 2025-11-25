РЭУ им. Г.В. Плеханова внедрил GreenData Messenger для внутренней коммуникации

Кафедра прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г.В.Плеханова внедрила корпоративный мессенджер GreenData Messenger. Решение, предназначенное для защищенной совместной работы и видеоконференций, входит в экосистему российской low-code платформы GreenData. В перспективе планируется его внедрение и на других кафедрах вуза. Это очередной шаг университета в развитии собственной цифровой среды, призванный напрямую поддерживать образовательные и научные процессы. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Тестирование решения включало оценку преподавателями коммуникационных возможностей платформы, проведение дистанционных собраний и обмен документами в защищенном режиме.

Внедрение нового корпоративного мессенджера было направлено на повышение эффективности внутренних коммуникаций, сокращение времени согласования рабочих вопросов и обеспечение надежной защиты служебных данных. В отличие от популярных массовых инструментов, GreenData Messenger гарантирует хранение и обработку данных на российских серверах и полностью соответствует требованиям информационной безопасности, предъявляемым к учебным заведениям.

В настоящее время мессенджер введен в штатную эксплуатацию для всего профессорско-преподавательского состава кафедры, а инструкции и обучающие материалы по работе с мессенджером размещены на внутреннем ресурсе университета.

На текущий момент GreenData Messenger уже активно применяется для проведения оперативных совещаний, дистанционных встреч, обмена документами и обсуждения учебных материалов. В мессенджере также создана общая группа кафедры, где преподаватели ведут тематические дискуссии, организуют рабочие чаты и загружают необходимые файлы.

«Для нас важно использовать инструменты, которые упрощают совместную работу и при этом позволяют полностью контролировать безопасность передаваемых данных. GreenData Messenger помог создать единую цифровую среду кафедры и отказаться от разрозненных внешних сервисов, — сказал Юрий Филиппович Тельнов, заведующий кафедрой прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Использование GreenData Messenger соответствует стратегии Плехановского университета по развитию собственных цифровых решений и подготовке специалистов, владеющих современными ИТ-инструментами. Платформа GreenData уже применяется в образовательных программах, включая направления по прикладной информатике и информационной безопасности».

«Мы наблюдаем, что университеты начинают воспринимать подобные решения не только как ИТ-инструменты, но и как элемент собственной цифровой инфраструктуры. GreenData предоставляет вузам технологическую и методическую базу для практико-ориентированного обучения. Студенты получают возможность разрабатывать собственные приложения, а кафедры внедрять готовые цифровые сервисы для текущей работы», — сказала Валентина Зигаленко, директор по развитию GreenData.