Компания «Мобиус Технологии» внедрила систему двухфакторной аутентификации Multifactor

Системный интегратор «Мобиус Технологии» внедрил систему двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любых удаленных подключений Multifactor. Реализация технологии Multifactor позволила повысить уровень защищенности корпоративных ресурсов компании, обеспечивая безопасный доступ сотрудников даже при работе вне офиса или с использованием собственных устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Чтобы минимизировать угрозы и усилить безопасность доступа к собственным внутренним сервисам, системный интегратор «Мобиус Технологии» принял решение внедрить российскую систему двухфакторной аутентификации Multifactor от компании-разработчика «Мультифактор».

Система Multifactor обеспечивает повышенный уровень безопасности доступов к информационной среде как из внутренней сети компании, так и через V**. Решение поддерживает разнообразные методы аутентификации, включая использование одноразовых паролей и push-уведомлений, которые отправляются в приложение Multifactor, биометрические данные или токены и др.

Специалисты «Мультифактор» подключили второй фактор для OWA — за одну неделю, для V** — за четыре месяца. В планах подключение решения к другим корпоративным сервисам «Мобиус Технологии» — Wi-Fi и SSO.

«Внедрение системы Multifactor в корпоративные системы “Мобиус Технологии” способствовало повышению уровня информационной безопасности. 70% сервисов организации покрыты вторым фактором аутентификации, а значит, что минимизирован риск несанкционированного доступа. Благодаря защищенным внутренним сервисам компания повышает свою устойчивость к внешним угрозам, поддерживает доверие партнеров и заказчиков, а также соблюдает требования регуляторов и законодательства», — сказал Александр Кузнецов, менеджер по работе с ключевыми партнерами «Мультифактор».

«В компании используется модель формирования недопустимых событий ИБ и компенсирующих мер для снижения рисков. За счет внедрения данной технологии мы уменьшаем периметр атаки злоумышленника и, таким образом, критически уменьшаем риск потери денег компании и его заказчиков», — сказал Роман Шкриба, руководитель департамента ИБ (CISO) компании «Мобиус Технологии».

